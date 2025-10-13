Topo

Opep mantém previsões para crescimento do PIB global em 2025 e 2026 -

São Paulo

13/10/2025 09h13

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua previsão para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2025, em 3%, segundo relatório mensal divulgado nesta segunda-feira, 13. Para 2026, a projeção de avanço da economia global também ficou inalterada, em 3,1%.

No caso do PIB dos EUA, a Opep continua esperando acréscimos de 1,8% este ano e de 2,1% no próximo.

As projeções de crescimento da China também foram reafirmadas, em 4,8% para 2025 e 4,5% para 2026.

Também não houve ajustes para o PIB da zona do euro, que deve crescer 1,2% tanto este ano quanto no próximo, segundo a Opep.

