Ônibus com presos palestinos deixam a penitenciária israelense de Ofer

13/10/2025 06h11

Vários ônibus saíram nesta segunda-feira (13) da penitenciária israelense de Ofer, na Cisjordânia ocupada, como parte da troca prevista após a libertação por parte do Hamas dos últimos 20 reféns israelenses vivos que permaneciam em cativeiro em Gaza.

A administração penitenciária israelense havia reunido no sábado os detentos palestinos que seriam libertados em duas prisões, incluindo a de Ofer. A libertação está prevista no acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel.

