OIT pode ter que cortar cargos se EUA não pagarem suas contribuições

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - A Organização Internacional do Trabalho (OIT) enfrenta problemas "críticos" de fluxo de caixa e poderá abolir até 295 cargos -- cerca de 8% de sua força de trabalho -- se os Estados Unidos e outros países não pagarem suas contribuições, de acordo com um documento interno.

O documento de 35 páginas, enviado aos funcionários na segunda-feira pelo diretor-geral da OIT, Gilbert Houngbo, e visto pela Reuters, descreve propostas para reformar a agência da ONU, que promove direitos trabalhistas internacionais, e reduzir custos.

As propostas, que também incluem a possibilidade de transferir dezenas de funcionários para fora da sede da OIT em Genebra, serão submetidas a mais consultas antes de serem apresentadas ao seu corpo diretivo em novembro.

"Com os pagamentos em atraso de vários Estados-membros totalizando mais de 260 milhões de francos suíços (US$323,34 milhões) -- cerca de um terço da avaliação bienal -- a situação do fluxo de caixa tornou-se crítica", afirma o documento.

"SITUAÇÃO FINANCEIRA E DE LIQUIDEZ DESAFIADORA"

Os EUA são os maiores doadores da OIT, que ganhou o prêmio Nobel da Paz em 1969 por suas contribuições para melhorar as condições de trabalho em todo o mundo e proteger os direitos humanos. A organização ajudou a retirar muitas crianças do trabalho infantil.

Não ficou imediatamente claro o impacto que os cortes teriam sobre as operações.

Os EUA contribuem com 22% do orçamento regular da OIT, mas devem mais de 173 milhões de francos, e a China, a Alemanha e outros países também estão atrasados nos pagamentos. Os EUA não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A OIT, que diz em seu site empregar cerca de 3.500 funcionários, reúne governos, empregadores e trabalhadores para estabelecer padrões trabalhistas em todo o mundo.

Em uma declaração à Reuters, a OIT disse que está, assim como o sistema mais amplo da ONU, enfrentando "uma situação financeira e de liquidez desafiadora devido ao atraso nas contribuições" que afetaram seu fluxo de caixa.

"Como o diretor-geral enfatizou, todos os esforços estão sendo feitos para evitar demissões em massa de funcionários, mas esse cenário não pode ser totalmente descartado se a situação financeira não se estabilizar", disse.

"A alta administração da OIT mantém os funcionários regularmente informados sobre os desenvolvimentos e está em diálogo com o sindicato dos funcionários como parte desse processo."

DOIS CENÁRIOS PRINCIPAIS

O documento visto pela Reuters apresenta dois cenários principais. No que é descrito como o pior caso, com um corte orçamentário de 20% em 2026-27, até 295 postos de trabalho poderiam ser eliminados em todos os locais e os níveis dos cargos poderiam ser cortados para ajudar a economizar US$93,2 milhões.

Cerca de 225 postos de trabalho já foram eliminados na sede da OIT em Genebra e nos escritórios de campo este ano devido a cortes no financiamento dos EUA sob o comando do presidente Donald Trump. O orçamento de US$930 milhões da OIT para 2026-27 foi aprovado depois disso, em junho.

O documento diz que a arrecadação regular de contribuições orçamentárias caiu em setembro "a ponto de as necessidades do programa não poderem mais ser totalmente financiadas". As reservas são suficientes para pagar os salários dos funcionários até o final de 2025 somente se os custos forem controlados por meio do congelamento de viagens e contratações, disse o documento.

De acordo com as propostas que envolvem uma situação de financiamento menos grave, um quarto da equipe profissional de administração, comunicação e pesquisa em Genebra -- 72 cargos -- poderia ser realocado.

Uma resolução do sindicato dos funcionários da OIT expressou "profunda preocupação" com a "crise" financeira e as propostas preliminares e disse que a administração não havia participado de um "diálogo social de boa fé" sobre os planos.

As propostas são separadas dos planos do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, de reduzir o orçamento regular das Nações Unidas em 15%.