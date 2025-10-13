Projeto de trem quer ligar Santos a Cajati e percorrer 13 cidades de SP

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) estuda criar uma nova linha ferroviária ligando Santos, no litoral, até Cajati, no interior de São Paulo. No trajeto estão 13 cidades paulistas.

O que aconteceu

A companhia vai avaliar as vias existentes no trajeto e, as que forem possíveis, serão recuperadas. Novo projeto conta com 13 estações: Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Itariri, no litoral, e Pedro de Toledo, Miracatu, Juquiá, Registro, Jacupiranga e Cajati, no Vale do Ribeira.

Previsão de duração da viagem pelo trecho completo é de cerca de 2h20. O trajeto batizado de Santos-Cajati está na fase final de elaboração sob responsabilidade da área de Desenvolvimento e Expansão de Transporte da CPTM e conta com 223,6 km de extensão.

Projeto prevê três opções de trajeto. Uma das opções é o trem expresso, que fará o percurso entre Santos e Cajati com poucas paradas, em um tempo estimado de 2h20. Além do expresso, haverá duas linhas de trens paradores: uma entre Santos e Peruíbe, com tempo médio de 48 minutos, e outra de Peruíbe a Cajati, com duração aproximada de 1h09.

1,55 milhão de habitantes poderão ser impactados pela nova linha. Demanda prevista é de 28 a 32 mil passageiros por dia, além da movimentação de aproximadamente 600 contêineres diários, que poderão transportar cargas de baixo peso e alto valor agregado, como telefones celulares, tênis, televisão, entre outros.

Obra pode custar entre R$ 19 bilhões a R$ 21 bilhões, segundo estimativa preliminar. Em nota enviada ao UOL, a CPTM informou que já está em andamento o levantamento topográfico aerofotogramétrico (mapeamento do terreno com fotos aéreas, usado para criar mapas em 3D, mostrando o relevo, construções e outros elementos do local). Este estudo deve ser concluído ainda este ano.

Em dezembro, será iniciado o anteprojeto de engenharia. Este documento serve de base para viabilizar a contratação integrada ou uma possível concessão, como já ocorreu em outros casos, explica Fábio Marcondes, chefe da assessoria de desenvolvimento e expansão de transportes da CPTM.

O projeto Santos-Cajati busca reduzir congestionamentos e acidentes nas rodovias, além de diminuir a emissão de poluentes, disse a CPTM. Ele também visa promover o desenvolvimento urbano e sustentável, trazendo benefícios sociais, econômicos e ambientais, como mais inclusão e mobilidade justa para o Vale do Ribeira.

Estão previstas composições com dois carros (126 passageiros) para o Vale do Ribeira e trens maiores, com quatro carros (274 passageiros), para a Baixada Santista. O projeto inclui conexões com o Porto de Santos, o VLT da Baixada Santista e o TIC Santos, além de áreas para manutenção, abastecimento, controle operacional e terminais logísticos intermodais.

Infraestrutura do trajeto

Projeto está dividido em quatro trechos. São eles:

Trecho A: vai de Santos a Mongaguá, com cerca de 35 km, sendo 88,6% em elevado Trecho B: vai de Mongaguá a Peruíbe, com 51,2 km totalmente em elevado. Trecho C: vai de Itariri a Juquiá, com 80,3 km, sendo 68,5% em superfície e 31,5% em elevado. Trecho D: vai de Juquiá a Cajati, com 57,1 km, majoritariamente em superfície (96,5%).

O projeto definiu que o início do trecho entre Santos e Cajati será no bairro do Valongo. A linha contornará a área urbana e será integrada ao VLT da Baixada Santista e ao futuro Trem Intercidades (TIC) Santos.

O trem será autopropulsado e híbrido, operando com biodiesel e bateria. A proposta é utilizar biodiesel em trechos rodoviários e usar a bateria ao circular em áreas urbanas, reduzindo a emissão de poluentes nas cidades.