Novo leilão do Galeão atrai interesse de grupos privados, diz diretor da Anac

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Grupos privados têm manifestado interesse no novo leilão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, previsto para o ano que vem, disse nesta segunda-feira o diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Pereira.

O diretor da agência, porém, não revelou os nomes da empresas que estariam estudando o processo licitatório durante evento promovido pela FGV.

A Anac realizará audiência pública sobre o edital de venda assistida do Aeroporto do Galeão (RJ) em 14 de outubro. "Tenho recebido 'feedbacks' de grupos que estão interessados", disse o diretor da Anac a jornalistas.

No mês passado, a operadora do aeroporto, RIOgaleão, assinou a repactuação do contrato de concessão com o governo federal, com uma nova estrutura societária em que a Vinci Compass assumiu controle da empresa e que prevê novoleilão do terminal em 2026 para saída da estatal Infraero dasociedade. A Vinci comprou 70% da participação da Changi Airports na controladora da RIOgaleão no final de agosto e pretende participar do novo leilão de concessão do aeroporto,previsto para até março de 2026, disse no final de setembro José Guilherme Souza, diretor de investimento em infraestrutura da empresa em entrevista à Reuters. A Changi Airports ficou com 30% da controladora daRIOgaleão, que detém 51% do aeroporto enquanto a Infraero detémos 49% restantes. O modelo do novo leilão prevê um lance mínimo de R$932milhões, além da compra da fatia da Infraero, avaliada em cercade R$500 milhões, disse o ministro de Portos e Aeroportos, em setembro.

Apesar da expectativa de que o leilão ocorra até março, o diretor da Anac indicou que esse prazo ainda não é definitivo.

"Temos março do ano que vem como prazo referencial do acordo, no entanto, estamos discutindo também uma determinação do Tribunal de Contas da União de prover um tempo para que entre o edital e a realização do leilão seja suficiente para que outros grupos estudem o ativo e possam fazer uma proposta econômica", disse Pereira.

"O TCU já sinalizou que é importante dar esse tempo (aos interessados)", afirmou o diretor da Anac.