Norueguesa Sea1 Offshore ganha contrato para navio de apoio a plataformas no Brasil

(Reuters) - A companhia proprietária e operadora norueguesa de embarcações offshore, Sea1 Offshore ganhou um novo contrato para o navio de apoio a plataformas Sea1 Atlas no Brasil, de acordo com comunicado da bolsa Euronext de Oslo publicado nesta segunda-feira.

O contrato tem duração de 3 anos, mais opções de 6 meses em condições de mercado e o início das operações ocorrerá no primeiro trimestre de 2026. A empresa não revelou o valor do contrato.

A carteira total de contratos firmes da Sea1 Offshore agora é de US$743 milhões, com US$599 milhões em opções.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk)