Nobel de Economia premia pesquisa de crescimento sustentável

13/10/2025 07h11

Nobel de Economia premia pesquisa de crescimento sustentável - Prêmio é concedido a trio de pesquisadores Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, por explicarem "o crescimento econômico impulsionado pela inovação".O Nobel de Economia de 2025 foi concedido ao americano-israelense Joel Mokyr (EUA/Israel), ao francês Philippe Aghion e ao canadense Peter Howitt, anunciou nesta segunda-feira (13/10) a Real Academia Sueca de Ciências em Estocolmo.

Eles são homenageados este ano por "terem explicado o crescimento econômico impulsionado pela inovação", afirmou o comitê do Nobel da Real Academia Sueca de Ciências.

Mokyr ganhou metade do prêmio, de 11 milhões de coroas suecas (R$ 6,1 milhões), "por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentado por meio do progresso tecnológico", enquanto Aghion e Howitt dividiram a outra metade "pela teoria do crescimento sustentado por meio da destruição criativa", comunicou o comitê.

Mokyr é da Northwestern University, nos EUA, Aghion, do College de France e da London School of Economics, e Howitt, da Brown University, nos EUA.

Nos últimos dois séculos, pela primeira vez na história, omundo viu um crescimento econômico sustentado", afirmou a academia em um comunicado à imprensa.

"Isso tirou um grande número de pessoas da pobreza e lançou as bases da nossa prosperidade. Os laureados deste ano em ciências econômicas, Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, explicam como a inovação impulsiona o progresso."

O prêmio de economia conclui a série de anúncios do Nobel deste ano. Os vencedores em medicina, física, química,literatura e paz foram revelados na semana passada.

Prêmio de 2024 foi para estudo sobre prosperidade

No ano passado, o Nobel de Economia foi para aos pesquisadores baseados nos Estados Unidos Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson. Eles foram escolhidos pela pesquisa sobre as diferenças de prosperidade entre as nações.

O economista turco-americano, Acemoglu, e os dois pesquisadores britânico-americanos, Johnson e Robinson, foram homenageados por demonstrarem "a importância das instituições sociais para a prosperidade de um país".

Mais informações em instantes

