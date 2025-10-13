Topo

Dani Lima: Netanyahu perde apoio da extrema direita e terá dias complicados

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, perdeu força política ao negociar o cessar-fogo em Gaza, avaliou a colunista Daniela Lima UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Netanyahu depende do apoio de partidos de extrema direita, que agora ameaçam abandonar sua coalizão após a trégua. O premiê enfrenta ainda protestos internos, isolamento internacional e investigações judiciais.

O premiê israelense perdeu muito apoio interno e na Europa. Netanyahu perdeu as credenciais que o autorizavam a falar de igual para igual em esferas como a Assembleia Geral da ONU, onde delegações de dezenas de países simplesmente deixaram o plenário no momento em que ele se posicionou para falar.

Ele tem uma série de investigações dentro seu próprio país. Tentou uma intervenção na Suprema Corte que lhe rendeu também protestos pesados. Com o fim da guerra, essa realidade vai voltar assim para Netanyahu. São problemas que ele conseguiu adiar por dois anos com a ofensiva em Gaza, que está completamente destruída, e que voltam a ter palco na imprensa israelense e entre os observadores internacionais. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima aponta que, ao aceitar negociar, Netanyahu enfraqueceu sua base mais radical e pode enfrentar dias ainda mais difíceis na política israelense.

Após ser empurrado para esse acordo, Netanyahu perde apoio na extrema direita, que vinha dando sustentação ao governo dele. Vimos que há uma oposição disposta a se manifestar inclusive durante o discurso do presidente dos EUA no parlamento israelense .

Todo esse grosso caldo volta a circundar o premier israelense, que pode ter dias mais complexos, politicamente falando, à frente com o cessar-fogo. Daniela Lima, colunista do UOL

