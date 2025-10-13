Netanyahu não participará de cúpula no Egito sobre fim da guerra em Gaza

(Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não participará da cúpula de segunda-feira sobre o fim da guerra de Gaza no Egito, informou seu gabinete, após o Cairo ter anunciado anteriormente que ele participaria.

Em um comunicado, o gabinete de Netanyahu disse que ele foi convidado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para participar da reunião de líderes mundiais em Sharm el-Sheikh, mas recusou "devido à proximidade do início de um feriado (judaico)".

"O primeiro-ministro agradeceu ao presidente Trump por seu convite e por seus esforços para expandir o círculo da paz -- paz por meio da força", informou o comunicado.

Um porta-voz da Presidência egípcia disse anteriormente que o presidente palestino Mahmoud Abbas e Netanyahu deveriam participar da cúpula "para solidificar o acordo para acabar com a guerra em Gaza e reafirmar seu compromisso com ele".

O porta-voz também afirmou que Trump e Netanyahu conversaram por telefone com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, enquanto estavam em Israel na segunda-feira.

(Reportagem de Mohamed Hendawy, Jana Choukeir, Ahmed Elimam e Alexander Cornwell)