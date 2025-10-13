Topo

Notícias

Netanyahu não participará de cúpula no Egito sobre fim da guerra em Gaza

13/10/2025 07h59

(Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não participará da cúpula de segunda-feira sobre o fim da guerra de Gaza no Egito, informou seu gabinete, após o Cairo ter anunciado anteriormente que ele participaria.

Em um comunicado, o gabinete de Netanyahu disse que ele foi convidado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para participar da reunião de líderes mundiais em Sharm el-Sheikh, mas recusou "devido à proximidade do início de um feriado (judaico)".

"O primeiro-ministro agradeceu ao presidente Trump por seu convite e por seus esforços para expandir o círculo da paz -- paz por meio da força", informou o comunicado.

Um porta-voz da Presidência egípcia disse anteriormente que o presidente palestino Mahmoud Abbas e Netanyahu deveriam participar da cúpula "para solidificar o acordo para acabar com a guerra em Gaza e reafirmar seu compromisso com ele".

O porta-voz também afirmou que Trump e Netanyahu conversaram por telefone com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, enquanto estavam em Israel na segunda-feira.

(Reportagem de Mohamed Hendawy, Jana Choukeir, Ahmed Elimam e Alexander Cornwell)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Trump é 'melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca', diz Netanyahu

Netanyahu não participará de cúpula no Egito sobre fim da guerra em Gaza

Ministerio da Saúde de Gaza anuncia balanço de 67.869 mortos na guerra

Ciro Nogueira defende que nome para o STF tenha 'idade mínima significativa'

Trio ganha Prêmio Nobel de Economia de 2025 por trabalho sobre inovação e crescimento

Hamas entrega todos os reféns restantes a Israel; Trump diz que guerra de Gaza acabou

Eduardo Bolsonaro nos EUA foi prejuízo gigantesco para nosso projeto, diz Ciro Nogueira

Não há a mínima condição de Bolsonaro ir para um presídio, diz Ciro Nogueira

'Rússia está brincando com a guerra', diz chefe da diplomacia da UE

Ciro Nogueira diz que 40% da população defende a dosimetria no lugar da anistia

Única conquista do governo Lula foi a atualização da tabela do IR, diz Ciro Nogueira