Topo

Notícias

'Nem lembrava desse nome', diz Lula, sobre Zambelli estar presa na Itália

Carla Zambelli (PL-SP) no apartamento em Roma, momentos antes de ser detida pela polícia em julho - Marco Carta/La Repubblica
Carla Zambelli (PL-SP) no apartamento em Roma, momentos antes de ser detida pela polícia em julho Imagem: Marco Carta/La Repubblica
do UOL

Janaina Cesar

Colaboração para o UOL*, em Roma

13/10/2025 12h34Atualizada em 13/10/2025 12h53

"Nem lembrava desse nome." A frase foi dita pelo presidente Lula (PT), na tarde de hoje, em Roma, ao ser questionado sobre a situação da deputada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália há mais de dois meses e cuja extradição foi solicitada pelo Brasil.

O que aconteceu

"Se você não pergunta, eu nem sabia que ela tava aqui", disse Lula. "Para mim, é uma pessoa que não merece respeito de quem ama a democracia", afirmou o presidente, na conversa com jornalistas, após reunião na sede da FAO.

Relacionadas

'Não quero um amigo, quero um ministro', diz Lula sobre indicação ao STF

'A fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas ou tarifas', diz Lula

Em Roma, Lula cita fome e critica gasto militar: 'Vergonha para humanidade'

"Ela vai pagar pelo que fez aqui ou no Brasil, é uma questão de Justiça", acrescentou. A parlamentar brasileira está detida na Itália desde 29 de julho. Em maio, ela fugiu do Brasil após ser condenada a 10 anos de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por ter invadido o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) com a ajuda de um hacker.

Zambelli anunciou greve de fome na última quinta-feira. Em carta ao ministro da Justiça da Itália divulgada nas redes sociais, a deputada disse que Carlo Nordio "abraçou" uma "decisão injusta e sem provas" de Alexandre de Moraes, ministro do STF.

Na carta, Zambelli diz que o ministro italiano "está de mãos dadas com o próprio demônio". "Verás por que me odeiam tanto e estão lhe usando para fechar um plano de vingança", afirma a deputada sobre ter sido uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

*Colaborou Saulo Pereira Guimarães, no UOL, em São Paulo.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Trump diz no Egito que Al-Sisi desempenhou papel fundamental no acordo sobre Gaza

Na Itália, Lula despista sobre nova indicação ao STF

Moraes nega pedido de defesa para revogar prisão domiciliar de Bolsonaro

'Nem lembrava desse nome', diz Lula, sobre Zambelli estar presa na Itália

Israel libertou 1.968 presos palestinos nesta segunda-feira em troca dos 20 reféns vivos entregues pelo Hamas (fontes oficiais)

PM do Rio prende 14 milicianos e apreende 12 fuzis e granadas em operação

COP30: o desafio de uma frente climática unida em tempos de Trump

Reconstrução de Gaza: quanto vai custar e quem vai pagar?

'Menina veneno': quem são as vítimas da estudante de Direito suspeita de matar 4 pessoas

PM dá tapa em mulher durante festa de Dia das Crianças na Bahia; vídeo

Dissidente cubano José Daniel Ferrer parte para o exílio nos EUA