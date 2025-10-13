'Nem lembrava desse nome', diz Lula, sobre Zambelli estar presa na Itália

"Nem lembrava desse nome." A frase foi dita pelo presidente Lula (PT), na tarde de hoje, em Roma, ao ser questionado sobre a situação da deputada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália há mais de dois meses e cuja extradição foi solicitada pelo Brasil.

O que aconteceu

"Se você não pergunta, eu nem sabia que ela tava aqui", disse Lula. "Para mim, é uma pessoa que não merece respeito de quem ama a democracia", afirmou o presidente, na conversa com jornalistas, após reunião na sede da FAO.

"Ela vai pagar pelo que fez aqui ou no Brasil, é uma questão de Justiça", acrescentou. A parlamentar brasileira está detida na Itália desde 29 de julho. Em maio, ela fugiu do Brasil após ser condenada a 10 anos de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por ter invadido o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) com a ajuda de um hacker.

Zambelli anunciou greve de fome na última quinta-feira. Em carta ao ministro da Justiça da Itália divulgada nas redes sociais, a deputada disse que Carlo Nordio "abraçou" uma "decisão injusta e sem provas" de Alexandre de Moraes, ministro do STF.

Na carta, Zambelli diz que o ministro italiano "está de mãos dadas com o próprio demônio". "Verás por que me odeiam tanto e estão lhe usando para fechar um plano de vingança", afirma a deputada sobre ter sido uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

