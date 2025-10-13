Topo

Notícias

Não há a mínima condição de Bolsonaro ir para um presídio, diz Ciro Nogueira

Brasília

13/10/2025 07h32

O presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI), que visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro - que está em prisão domiciliar -, avaliou neste domingo, 12, que o ex-mandatário está claramente com a saúde debilitada e que não há sentido em se falar em prisão em uma cadeia no caso dele. "Não tem a menor condição de ele ir para a prisão por conta da questão de saúde de Bolsonaro", disse, durante programa Canal Livre, da Band.

"Infelizmente, um dia, nós vamos perder (Bolsonaro) por conta dessa facada. Eu estou lá o tempo todo com ele, ele não é uma pessoa saudável, não tem a menor condição de uma pessoa como essa ser colocada em um presídio. Porque se fizer eles vão matá-lo. Não tenha dúvida de que isso vai acontecer, infelizmente", afirmou, em referência ao ataque que Bolsonaro sofreu durante a campanha para presidente.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Trump é 'melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca', diz Netanyahu

Netanyahu não participará de cúpula no Egito sobre fim da guerra em Gaza

Ministerio da Saúde de Gaza anuncia balanço de 67.869 mortos na guerra

Ciro Nogueira defende que nome para o STF tenha 'idade mínima significativa'

Trio ganha Prêmio Nobel de Economia de 2025 por trabalho sobre inovação e crescimento

Hamas entrega todos os reféns restantes a Israel; Trump diz que guerra de Gaza acabou

Eduardo Bolsonaro nos EUA foi prejuízo gigantesco para nosso projeto, diz Ciro Nogueira

Não há a mínima condição de Bolsonaro ir para um presídio, diz Ciro Nogueira

'Rússia está brincando com a guerra', diz chefe da diplomacia da UE

Ciro Nogueira diz que 40% da população defende a dosimetria no lugar da anistia

Única conquista do governo Lula foi a atualização da tabela do IR, diz Ciro Nogueira