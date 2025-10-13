Na Itália, Lula cita fome e critica gasto militar: Vergonha para humanidade

O presidente Lula (PT) afirmou em entrevista publicada hoje pelo jornal italiano Corriere della Sera que é "uma vergonha para a humanidade" o aumento dos gastos militares enquanto milhões de pessoas passam fome. Ele está em Roma, na Itália, para participar do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

Luta contra a fome e a pobreza

O presidente Lula disse que a fome e a pobreza "não são resultado da escassez, mas sim o fruto de uma escolha política". Desde julho, o Brasil deixou o Mapa da Fome. O resultado reflete a média trienal 2022/2023/2024. Nesse período, o país ficou abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente.

Durante o encontro, esclareceremos que a fome e a pobreza não são o resultado da escassez, mas sim o fruto de uma escolha política. Em 2024, as despesas militares registraram o maior aumento desde o fim da Guerra Fria, alcançando 2,7 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, 673 milhões de pessoas sofrem de fome. Essa situação continua a ser uma vergonha para a humanidade, mesmo que tenha ocorrido uma pequena melhoria para a qual o Brasil contribuiu.

Mais de 26,5 milhões de brasileiros saíram da condição de grave insegurança alimentar em 2023 e 2024. Saímos pela segunda vez do Mapa da Fome da FAO. Por meio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançamos durante a nossa presidência do G20, queremos que todos os países sigam esse caminho, para que possamos erradicar a fome no mundo.

A FAO, que celebra seus 80 anos e tem uma longa história de iniciativas de grande sucesso, é fundamental neste grande esforço para devolver a dignidade a milhões de pessoas famintas.

Lula e Trump

O jornal italiano questionou o presidente Lula sobre as relações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante discurso na ONU, Trump elogiou o presidente brasileiro, se referindo a ele como um "homem muito agradável" e disse que ambos tiveram "uma química excelente" durante o breve encontro.

Tive dois ótimos contatos com o presidente Trump, primeiro em Nova York e, na semana passada, por telefone. Foram conversas muito amigáveis entre dois presidentes experientes dos dois países que representam as maiores democracias do Ocidente. Agora, nossas equipes estão trabalhando para organizar um encontro presencial.

A verdade é que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo e à negociação, mantendo uma posição muito clara: nossa democracia e nossa soberania não são negociáveis. Estou convencido de que algumas decisões do presidente Trump foram tomadas com base em informações erradas que lhe foram fornecidas sobre a situação política e o comércio internacional do Brasil. Mas, à medida que continuarmos a dialogar, poderemos esclarecer essas questões.

Brasil e Estados Unidos se orgulham de 201 anos de sólidas relações diplomáticas e comerciais e, graças a esse diálogo, poderemos torná-las ainda mais fortes, em um verdadeiro relacionamento em que todos ganham, trazendo benefícios para os povos de ambos os países.

Julgamento de Bolsonaro

Lula comentou ainda sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele disse que nem ele, "como presidente da República, nem qualquer outra pessoa", pode desviar um tribunal de juízes "de sua tarefa de cumprir a lei". Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) pela ação da trama golpista.

No Brasil, garantimos o respeito à nossa Constituição, que estabelece a independência dos três poderes. E este não é um princípio inventado no Brasil: também está na base da Constituição dos Estados Unidos e de todas as grandes democracias.

Nossa Suprema Corte conduziu um processo rigoroso, com provas sólidas, direito à defesa e o devido processo legal. Houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil e um plano para assassinar a mim, o vice-presidente e um juiz da Suprema Corte. Tudo isso está documentado e foi declarado pelas próprias pessoas que participaram desse crime.

Agora, pela primeira vez em 525 anos de história, um ex-chefe de Estado foi condenado por uma ação golpista. Isso servirá de exemplo para que ninguém mais ouse atentar contra o Estado democrático de direito no Brasil.

Multilateralismo

Lula defendeu o multilateralismo global. Para o presidente, "a solução para a crise não é abandoná-lo, mas sim refundá-lo de forma mais justa e inclusiva". Ele sugere que a ONU e "toda a governança internacional" reflitam sobre o que chama de "nova realidade multipolar do século 21".

O multilateralismo foi a melhor coisa que criamos após a Segunda Guerra Mundial.

Insisto na necessidade de uma ampla reforma do Conselho de Segurança. É inexplicável que países como o Brasil e outras grandes nações do Sul global não ocupem assentos permanentes. É a pluralidade das vozes que funciona como fator de equilíbrio. Também devemos acabar com o direito de veto, para que, uma vez tomada uma decisão, todos a respeitem.

A ONU deve ter a força para agir nas questões climáticas e prevenir conflitos como o genocídio em Gaza e a guerra na Ucrânia.

Respostas da esquerda

O presidente também foi questionado sobre como a esquerda deve reagir diante do avanço do campo da extrema direita em todo o mundo. Ele defendeu que a esquerda "continue" defendendo a agenda de valorização da renda e fornecimento de serviços fornecidos pelo Estado.

Nosso primeiro grande desafio é defender, com todas as forças, a democracia que a extrema direita tanto tenta enfraquecer. Digo isso porque somente a democracia torna possíveis as grandes transformações sociais. E porque sem ela nunca teria sido possível que eu, um operário de origens humildes, chegasse à presidência de um país que, até então, havia sido governado apenas por uma elite completamente desconectada da realidade do povo brasileiro .

Devemos também continuar a demonstrar que a agenda da esquerda — fundada na justiça social e na luta contra as desigualdades — produz impactos e benefícios concretos para a vida das pessoas.

Refiro-me à valorização da renda e das condições de vida dos trabalhadores, à dignidade de quem precisa dos serviços básicos fornecidos pelo Estado: a saúde, a educação, a moradia e a segurança de viver livre da violência dos discursos de ódio, dos preconceitos e da xenofobia. Tenho certeza de que conseguiremos.

Nos reinventamos muitas vezes na história e faremos isso de novo, para derrotar a mentira e as ameaças autoritárias que tanto mal fazem à humanidade.

COP30 em Belém

O presidente também falou sobre a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que ocorrerá em novembro. Lula disse que o Brasil lançará um mecanismo inédito para remunerar os países que mantêm suas florestas de pé, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (em inglês, o Tropical Forests Forever Fund).

A COP30 será a COP da verdade. O momento em que veremos quem realmente acredita e quem não acredita no que a ciência está mostrando. É o momento de agir. Se não o fizermos, a humanidade perderá a confiança nesses encontros.

Em 2009, os países ricos se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentar a mudança climática. Isso não foi cumprido e alimentou o negacionismo.

O Brasil foi o primeiro país a se comprometer com um investimento no fundo de um bilhão de dólares. É fundamental que outros países também se comprometam da mesma forma.