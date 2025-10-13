Topo

Morre mulher que foi internada após confundir planta tóxica com couve em MG

Tóxica, a Nicotiana glauca é conhecida como "falsa couve", pela sua semelhança com a hortaliça Imagem: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 22h26Atualizada em 13/10/2025 22h26

A mulher de 37 anos que havia sido internada com a família em Patrocínio (MG) após comer uma planta tóxica parecida com couve morreu hoje. Outros dois homens seguem internados.

O que aconteceu

Ela já chegou à Santa Casa de Patrocínio em estado grave e ficou seis dias internada. O quadro se agravou após ela sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Mulher deixa dois filhos e o marido. Familiares lamentaram a morte da mulher nas redes sociais.

Velório será realizado amanhã, a partir de 9 h. O sepultamento será realizado às 17 h, no cemitério municipal de Guimarânia, a 28km de Patrocínio.

Familiares também precisaram de atendimento

Homem de 67 anos recebeu alta no mesmo dia da suspeita de intoxicação. Uma criança de 1 ano e seis meses recebeu atendimento, mas foi liberada após constatado que não comeu a planta.

As outras vítimas são dois homens de 60 e 64 anos. Eles foram internados em estado grave e entubados. O UOL buscou a Prefeitura de Patrocínio e a Santa Casa para mais informações sobre o estado de saúde deles e aguarda retorno.

Família tinha se mudado recentemente para a chácara e achava que a planta que crescia no quintal era couve. Devido à semelhança com a hortaliça, eles colheram a Nicotiana glauca, refogaram e serviram no almoço.

Conhecida como "falsa couve" ou "fumo bravo", a Nicotiana glauca é tóxica. A planta é da mesma família da Nicotiana tabacum, que é a folha do fumo. Ela tem alta concentração de uma substância chamada anabasina, que pode causar casos sérios de intoxicação quando ingerida e já foi usada na produção de inseticidas.

Vigilância sanitária e epidemiológica do município fizeram vistoria na casa e coletaram amostras da planta. "A secretaria de Saúde reforça a importância de não consumir plantas desconhecidas e de procurar imediatamente atendimento médico em casos de suspeita de intoxicação", disse a administração municipal.

A Polícia Civil também vai apurar o caso. Em nota publicada na semana passada, a instituição informou que levantamentos preliminares "indicam a possibilidade de envenenamento acidental".

