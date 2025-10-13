Morador de São Paulo não é o que demora mais para chegar ao trabalho

Moradores do Rio de Janeiro enfrentam os trajetos mais longos até o trabalho no país, segundo dados do Censo Demográfico 2022 divulgados ontem.

O levantamento do IBGE mostra que 1,3 milhão de brasileiros levam mais de duas horas para chegar ao emprego, e o Rio lidera em proporção de trabalhadores nessa situação, superando São Paulo.

Quem demora mais para chegar ao trabalho no Brasil?

Rio de Janeiro lidera o ranking. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, 11 das 20 cidades com maior tempo de deslocamento estão no estado fluminense.

Queimados é a campeã nacional. Na cidade da Baixada Fluminense, 12,5% dos trabalhadores levam pelo menos duas horas para chegar ao emprego. Já na capital, o índice é de 5,6%, enquanto a média nacional é de apenas 1,8%.

São Paulo vem logo atrás. Na capital paulista, 3,4% dos trabalhadores enfrentam trajetos superiores a duas horas. Em proporção menor que a do Rio, mas com mais pessoas afetadas em números absolutos:

O IBGE aponta 151.690 pessoas em São Paulo que gastam mais de duas horas no trajeto até o trabalho. No Rio, são 92.093 trabalhadores nessa condição.

Tempo de deslocamento no Rio de Janeiro subiu. Na capital paulista, 27,9% dos trabalhadores levam mais de uma hora no trajeto, enquanto no Rio o índice sobe para 29,8%.

Mesmo assim, a média nacional mostra um cenário menos extremo: 57% das pessoas gastam entre seis minutos e meia hora no percurso. No Sudeste, essa proporção cai para 53%, e nas grandes capitais para apenas 36%.

Trajetos longos expõem desigualdades. Trabalhadores de menor renda per capita são os que mais passam tempo no transporte, segundo o IBGE. O Censo também identificou diferenças raciais nesse percurso: 16,4% das pessoas negras e 12,2% das indígenas levam pelo menos uma hora para chegar ao trabalho, enquanto entre as pessoas brancas essa proporção é de 10,4%.

Carro é o meio de transporte mais usado e o mais desigual

O carro continua sendo o principal meio de transporte dos brasileiros para o trabalho, escolhido por 32% dos trabalhadores. O número é o equivalente a 22,6 milhões de pessoas.

Mas o uso do automóvel não é igual para todos: 42,9% das pessoas brancas vão de carro, enquanto entre as pessoas pretas essa proporção cai pela metade. O ônibus passa a ser o principal meio utilizado por 29% das pessoas pretas delas.

O levantamento também mostra que renda e escolaridade influenciam no deslocamento. Entre quem tem ensino superior completo, 57,8% usam automóvel; já entre quem tem apenas ensino médio, essa taxa cai para 28,6%. Entre as pessoas sem instrução ou com ensino fundamental, o principal meio é caminhar, com 25,6% indo a pé.

Diferenças de tempo entre metrô e ônibus também foram levantadas pelo IBGE. 70% dos usuários de ônibus demoram pelo menos meia hora no trajeto. Enquanto, mais da metade dos que utilizam trem ou metrô (52,2%) leva mais de uma hora para chegar ao destino.



*Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo