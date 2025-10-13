Topo

Ministerio da Saúde de Gaza anuncia balanço de 67.869 mortos na guerra

13/10/2025 07h53

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo movimento islamista palestino Hamas, anunciou nesta segunda-feira que o balanço de mortos em dois anos de guerra com Israel chega a 67.869. 

"O balanço total da agressão israelense desde 7 de outubro de 2023 sobe a 67.869 mártires", informou o ministério, ressaltando que continua recuperando cadáveres das vítimas do conflito.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o fim da guerra em Gaza após a entrada em vigor, na sexta-feira, do cessar-fogo entre Hamas e Israel, graças a um plano de 20 pontos promovido por ele.

