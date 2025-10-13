Milton Leite registra queixa contra advogados do Jockey Club por racismo

Topo

Milton Leite (União) em última sessão que preside na Câmara Municipal de São Paulo Imagem: Divulgação/Câmara de SP
Saulo Pereira Guimarães e Juliana Sayuri
do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 19h46Atualizada em 13/10/2025 19h50

Milton Leite (União), ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, registrou queixa contra quatro advogados do Jockey Club de São Paulo sob acusação de racismo.

O que aconteceu

Clube se referiu a ex-vereador como "antropoide desvairado". O caso foi revelado pelo UOL no começo do mês —a reportagem é citada na queixa. O termo consta em documento ligado à recuperação judicial do Jockey. Antropoide, segundo o dicionário, se refere a animais como gorilas e orangotangos.

Queixa foi registrada no 78º Distrito Policial, nos Jardins. O documento foi protocolado na última sexta.

Advogados agiram com "sofisticação linguística" para promover ato de racismo, diz Leite. Na queixa, ele afirma que a expressão "antropoide desvairado" equivale a chamá-lo de "macaco que perdeu o juízo" e foi usada pela "simples vontade de humilhar" e "afirmar uma suposta superioridade racial".

Na queixa, Leite diz que advogados "nunca experimentaram o sofrimento com qualquer ato de racismo equivalente ao praticado contra a vítima". O texto descreve Hoanes Koutoudjian, João Boyadjian, Vicente Paolillo e José Mauro Marques como "homens, brancos, com nível superior de escolaridade".

Leite se define como "representante negro em posição de destaque" na queixa. Ele afirma que "protagonizou lutas contra o racismo e a discriminação, defendendo o respeito à diversidade e a valorização da população negra nas instituições públicas".

A reportagem tentou contato com os advogados, mas não obteve retorno. Não foi possível entrar em contato com os advogados por meio dos telefones informados por eles à OAB nem com a secretaria do Jockey pelo número disponível no site, em telefonemas realizados por volta de 19h30 de hoje. O espaço fica aberto a manifestações.

