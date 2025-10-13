Topo

MI5 alerta políticos que eles são alvos de espionagem russa e chinesa

13/10/2025 19h22

Por Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - A agência de espionagem interna do Reino Unido, o MI5, emitiu um raro aviso público aos membros do Parlamento nesta segunda-feira alertando que eles são alvos de espiões da China, da Rússia e do Irã em uma tentativa de minar a democracia do país.

A advertência ocorre uma semana após promotores dizerem que tiveram de abandonar o julgamento de dois britânicos acusados de espionar membros do Parlamento para a China porque o governo britânico não havia fornecido provas que demonstrassem que a China era uma ameaça à sua segurança nacional.

O MI5 alertou os políticos e suas equipes para ficarem atentos a espiões que buscam informações por meio de chantagem ou ataques de phishing, cultivando relacionamentos profundos e de longo prazo ou fazendo doações para influenciar suas decisões.

"Quando países estrangeiros roubam informações vitais do Reino Unido ou manipulam nossos processos democráticos, eles não apenas prejudicam nossa segurança a curto prazo, mas também corroem as bases de nossa soberania", disse o diretor-geral do MI5, Ken McCallum.

O MI5 pediu aos políticos que "acompanhem interações sociais estranhas", incluindo solicitações frequentes de encontros privados, e que tomem cuidado se houver "bajulação ostensiva".

Em comentários que acompanham a orientação aos parlamentares, McCallum disse que "todos que estão lendo esta orientação se preocupam profundamente com o papel que desempenham na democracia do Reino Unido".

"Tome medidas hoje para protegê-la -- e a você mesmo."

Em janeiro de 2022, o MI5 enviou um alerta sobre a advogada Christine Lee, alegando que ela estava "envolvida em atividades de interferência política" no Reino Unido em nome do Partido Comunista da China.

O aviso foi distribuído aos parlamentares pelo presidente da Câmara dos Comuns, afirmando que o MI5 havia descoberto que Lee havia "facilitado doações financeiras para parlamentares em exercício e aspirantes a parlamentares em nome de cidadãos estrangeiros baseados em Hong Kong e na China".

Posteriormente, Lee processou o MI5 em uma tentativa de limpar seu nome, mas perdeu o caso.

Embora o primeiro-ministro britânico Keir Starmer tenha procurado estreitar os laços com a China desde que assumiu o cargo no ano passado, Londres e Pequim têm repetidamente trocado acusações de espionagem, com os serviços de segurança britânicos alertando sobre tentativas chinesas de infiltração em comunidades políticas e comerciais.

No caso do julgamento recentemente abandonado, a embaixada da China em Londres disse em um comunicado: "Enfatizamos desde o início que a alegação sobre a China ter instruído indivíduos britânicos relevantes a 'roubar a inteligência britânica' é uma calúnia totalmente fabricada e maliciosa, que rejeitamos com firmeza".

(Reportagem de Andrew MacAskill)

