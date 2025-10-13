Topo

Notícias

Medvedev diz que envio de mísseis Tomahawks dos EUA para Ucrânia pode acabar mal para todos, especialmente para Trump

13/10/2025 09h44

MOSCOU (Reuters) - O ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse na segunda-feira que o fornecimento de mísseis Tomahawk dos EUA para a Ucrânia pode acabar mal para todos, especialmente para o presidente norte-americano Donald Trump.

Medvedev, um defensor ferrenho que tem provocado Trump repetidamente nas redes sociais, afirmou ser impossível distinguir entre mísseis Tomahawk com ogivas nucleares e mísseis convencionais após o lançamento – um ponto que o porta-voz do presidente Vladimir Putin também levantou.

"Como a Rússia deve responder? Exatamente!", disse Medvedev no Telegram, aparentemente insinuando que a resposta de Moscou seria nuclear.

Trump afirmou novamente no domingo que pode oferecer mísseis Tomahawk de longo alcance que poderiam ser usados ​​por Kiev se Putin não encerrar a guerra na Ucrânia.

"Sim, eu poderia dizer a ele (Putin) que, se a guerra não for resolvida, podemos muito bem fazê-lo", disse Trump. "Podemos não fazê-lo, mas podemos fazê-lo... Eles querem que os Tomahawks sejam enviados em sua direção? Acho que não."

Medvedev escreveu: "Só podemos esperar que esta seja mais uma ameaça vazia... Como enviar submarinos nucleares para mais perto da Rússia."

Ele estava se referindo à declaração de Trump em agosto de que havia ordenado que dois submarinos nucleares se aproximassem da Rússia em resposta ao que chamou de comentários "altamente provocativos" de Medvedev sobre o risco de guerra.

Putin afirmou que fornecer à Ucrânia mísseis Tomahawk – que têm um alcance de 2.500 km e, portanto, poderiam atingir qualquer lugar dentro da Rússia europeia, incluindo Moscou – destruiria as relações entre os Estados Unidos e a Rússia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que a Ucrânia usaria mísseis Tomahawk apenas para fins militares e não atacaria civis na Rússia, caso os EUA os fornecessem.

(Reportagem da Reuters)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Avião cai em estacionamento e deixa dois mortos nos EUA; vídeo

Serviços de inteligência da Alemanha alertam sobre risco de conflito militar com a Rússia

Na Itália, Lula cita fome e critica gasto militar: Vergonha para humanidade

BNDES anuncia R$ 10 milhões para restauração florestal em terras indígenas

Últimos 20 reféns vivos voltam para Israel

Inmet emite alerta para tempestades em SP e outras regiões do País

Medvedev diz que envio de mísseis Tomahawks dos EUA para Ucrânia pode acabar mal para todos, especialmente para Trump

Palestinos em Gaza retornam às ruínas e à incerteza

Extrema-direita de Portugal tem desempenho abaixo do esperado em eleições locais e ganha três prefeituras

Trump diz que está pronto para chegar a um acordo de paz com o Irã

Quem põe fogo na Amazônia?