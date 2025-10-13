Mariana D'Andrea conquista prata no Mundial de Halterofilismo
? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 13, 2025
Notícias relacionadas:
- Ancelotti diz que seleção brasileira ainda está aberta a experiências.
- Nadador de Recife tenta aumentar coleção de ouros nos Jubs.
- Brasil faz história e termina Mundial de Atletismo Paralímpico em 1º.
"Saio daqui com a consciência tranquila. Dei o meu melhor. A gente queria muito essa medalha de ouro, treinamos muito para isso. Mas agora isso serve de motivação para eu treinar ainda mais daqui para frente", declarou Mariana D'Andrea.