Topo

Notícias

Mariana D'Andrea conquista prata no Mundial de Halterofilismo

13/10/2025 21h05

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 13, 2025

Notícias relacionadas:

A medalha de ouro nesta disputa ficou com a chinesa Tan Yujiao, que levantou 146 quilos, enquanto a nigeriana Ani Chiamaka garantiu o bronze, com a marca de 140 quilos.

"Saio daqui com a consciência tranquila. Dei o meu melhor. A gente queria muito essa medalha de ouro, treinamos muito para isso. Mas agora isso serve de motivação para eu treinar ainda mais daqui para frente", declarou Mariana D'Andrea.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Trump confirma que receberá Zelensky na 6ª feira na Casa Branca

Morre mulher que foi internada após confundir planta tóxica com couve em MG

Ganhadora do Nobel diz que Maduro deixará o poder com ou sem negociação (entrevista à AFP)

Barroso assina oficialmente aposentadoria e deixa o Supremo na sexta, após 12 anos na corte

No DF, indígenas pedem demarcações e combate às mudanças climáticas

Professor universitário aposentado desaparece no Rio após sair para fazer caminhada

Milton Leite aciona Polícia Civil e acusa advogados do Jockey Club de injúria racial

Sóstenes critica possível indicação de Messias para o STF: 'Esquerdista evangélico'

Esposa de empresário que matou gari, delegada ganha nova licença médica

SpaceX lança outro foguete Starship para testar projeto reutilizável

Mariana D'Andrea conquista prata no Mundial de Halterofilismo