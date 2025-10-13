Topo

Notícias

Lula visita papa Leão 14 pela primeira vez

Lula cumprimenta novo papa nas redes sociais e pede continuidade do legado de Francisco - Flickr | Lula Oficial / Foto: Ricardo Stuckert
Lula cumprimenta novo papa nas redes sociais e pede continuidade do legado de Francisco Imagem: Flickr | Lula Oficial / Foto: Ricardo Stuckert
do UOL

Janaina Cesar

Colaboração para o UOL, em Roma

13/10/2025 03h58

O presidente Lula (PT) e a primeira-dama, Rosangela da Silva, a Janja, visitaram hoje, pela primeira vez, o papa Leão 14. Os dois foram recebidos pelo pontífice no Vaticano.

O que aconteceu

Na parte da tarde, Lula participa de eventos da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura). A agenda é em comemoração aos 80 anos da entidade e da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

A última visita de Lula à capital italiana havia ocorrido em abril deste ano, quando ele participou do velório do papa Francisco. O presidente e a primeira-dama estão hospedados na embaixada do Brasil em Roma, que passa por uma restauração.

Em atualização

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Lula visita papa Leão 14 pela primeira vez

Reféns em Gaza começam a ser liberados pelo Hamas para troca por palestinos

Trégua em Gaza: cresce a esperança, persistem os desafios

França bate Noruega (2-1) e vai enfrentar Marrocos na semifinal do Mundial Sub-20

Círio de Nazaré, no ano da COP30, reúne 2,5 milhões em Belém

'É revoltante pedir caipirinha e tomar metanol', diz mulher que ficou cega após intoxicação

Maduro chama Machado de "bruxa demoníaca" após prêmio Nobel

Marrocos vence EUA (3-1) e vai à semifinal do Mundial Sub-20

Holanda e Croácia encaminham vaga na Copa; Dinamarca e Escócia mantêm disputa acirrada

Com técnica brasileira, Colo Colo vai à semi da Libertadores Feminina

Filho morre após briga com irmão provocada por agressão ao pai em MG