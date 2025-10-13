'Não quero um amigo, quero um ministro', diz Lula sobre indicação ao STF

O presidente Lula afirmou hoje que vai pensar em quem e como indicar para a vaga de Luís Roberto Barroso no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Lula disse que não quer um "amigo", mas um "ministro" para a vaga aberta no Supremo. As declarações foram dadas durante coletiva à imprensa em Roma.

O presidente afirmou que quer uma pessoa "gabaritada" para ser ministra. "Não sei se mulher ou homem, preto ou branco", disse o petista. Segundo ele, o futuro ministro "terá como função cumprir a Constituição brasileira". "Foi assim com todos os ministros que indiquei até agora. Quando chegar no Brasil, vou conversar com muita gente do governo e vou tomar minha decisão e anunciar quem é que vou mandar", completou.

Lula mandou indireta para possíveis sugestões de nomes para a vaga no STF. "No Brasil tem uma coisa muito interessante que as pessoas acham que podem decidir pelo governo. Indicar um ministro para Suprema Corte ou uma ministra é tarefa do presidente da República", disse.

Barroso anunciou na semana passada que vai se aposentar. "Não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta sem a exposição pública, obrigações e exigências do cargo", disse o ministro durante sessão no plenário. Ele poderia seguir no cargo até 2033, quando completará 75 anos.

Lula não tem um prazo para indicar o novo ministro. Depois dessa etapa, o Senado precisa aprovar a indicação antes de o novo integrante assumir a função no STF. Os nomes ventilados até o momento são: o advogado-geral da União, Jorge Messias, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro da CGU, Vinícius Carvalho, e o ministro do TCU Bruno Dantas.

