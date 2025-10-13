Lula se diz feliz com acordo em Gaza e vê normalização de relação com Israel depois que Netanyahu deixar poder
(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira estar feliz com o acordo de cessar-fogo em Gaza e afirmou que o Brasil deve normalizar suas relações com Israel, abaladas por críticas feitas por autoridades brasileiras ao papel do governo israelense no conflito, quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixar o poder.
Em entrevista coletiva em Roma, após participar de eventos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Lula disse que o Brasil, que está sem embaixador em Tel Aviv, não tem problemas com Israel, mas com Netanyahu.
"Finalmente parece que se encontrou uma saída para o conflito entre Israel e os palestinos. Me parece que há muitas possibilidades de o acordo ser definitivo, e eu acho que isso é muito importante", disse Lula aos jornalistas.
Nesta segunda, o grupo militante palestino Hamas libertou os últimos reféns vivos capturados no ataque a Israel em 7 de outubro de 2023, que deflagrou a guerra, enquanto Israel libertou cerca de 2.000 prisioneiros palestinos como parte de um acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.
Na coletiva em Roma, Lula foi questionado se o acordo em Gaza poderia levar à normalização das relações entre Brasil e Israel e à nomeação de um embaixador brasileiro no país.
"O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema com o Netanyahu. A hora que Netanyahu não for mais governo, não haverá problema nenhum entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa", disse Lula, que classifica com frequência como "genocídio" a campanha militar de Israel em Gaza.
(Por Eduardo Simões, em São Paulo)