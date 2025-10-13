Topo

Lula: nome para STF não será um amigo, mas quem cumpra a Constituição

13/10/2025 14h55

"Quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, mas quero uma pessoa que seja, antes de tudo, gabaritada para ser ministro da Suprema Corte", afirmou.

"Não quero um amigo, quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É essa a qualidade que eu quero. É a única que eu quero. Foi assim com todos os ministros que indiquei até agora e vai continuar sendo assim. Quando chegar ao Brasil, vou conversar com muita gente do meu governo, vou tomar uma decisão e vou anunciar", disse.

O presidente participou, em Roma, da abertura do Fórum Mundial da Alimentação.

