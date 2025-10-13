Topo

Lula exalta química durante encontro com Leão 14 e diz que papa pretende vir ao Brasil

13/10/2025 13h36

Por Lula e exalta e química e durante e encontro

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou a química que teve com o papa Leão 14 durante reunião entre ambos no Vaticano nesta segunda-feira e disse que o pontífice não poderá vir ao Brasil para a cúpula climática da ONU COP 30, em novembro, mas sinalizou no encontro que "a qualquer momento" visitará o país.

Em entrevista coletiva em Roma, onde também participou de eventos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Lula disse ter sentido que conhecia o papa, a quem encontrou pela primeira vez, há décadas, dada a afinidade entre ambos.

"Houve muita química na minha relação com o papa", disse Lula a jornalistas, referindo-se a Leão 14, que assumiu o comando da Igreja Católica em maio, sucedendo o falecido papa Francisco.

"Parecia que eu estava conversando com alguém que eu conhecia 20 anos atrás, 30 anos atrás... de tanta afinidade que havia entre o propósito do papa e o propósito da luta contra a fome e a pobreza no mundo", contou o presidente.

Lula lamentou que o papa não poderá ir a Belém no mês que vem para a COP 30, afirmando que Leão 14 lhe disse que teria de cumprir alguns compromissos assumidos anteriormente por Francisco, mas sinalizou que o papa pode em breve vir ao Brasil.

"Ele disse que a qualquer momento ele estará no Brasil, porque o Brasil é o maior país católico do mundo e eu acho que ele tem um papel importante", disse.

"Foi um encontro maravilhoso", completou.

