Lula exalta química durante encontro com Leão 14 e diz que papa pretende vir ao Brasil
(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou a química que teve com o papa Leão 14 durante reunião entre ambos no Vaticano nesta segunda-feira e disse que o pontífice não poderá vir ao Brasil para a cúpula climática da ONU COP 30, em novembro, mas sinalizou no encontro que "a qualquer momento" visitará o país.
Em entrevista coletiva em Roma, onde também participou de eventos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Lula disse ter sentido que conhecia o papa, a quem encontrou pela primeira vez, há décadas, dada a afinidade entre ambos.
"Houve muita química na minha relação com o papa", disse Lula a jornalistas, referindo-se a Leão 14, que assumiu o comando da Igreja Católica em maio, sucedendo o falecido papa Francisco.
"Parecia que eu estava conversando com alguém que eu conhecia 20 anos atrás, 30 anos atrás... de tanta afinidade que havia entre o propósito do papa e o propósito da luta contra a fome e a pobreza no mundo", contou o presidente.
Lula lamentou que o papa não poderá ir a Belém no mês que vem para a COP 30, afirmando que Leão 14 lhe disse que teria de cumprir alguns compromissos assumidos anteriormente por Francisco, mas sinalizou que o papa pode em breve vir ao Brasil.
"Ele disse que a qualquer momento ele estará no Brasil, porque o Brasil é o maior país católico do mundo e eu acho que ele tem um papel importante", disse.
"Foi um encontro maravilhoso", completou.