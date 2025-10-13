Topo

Notícias

Lula e Papa Leão XIV discutem desigualdade em audiência privada no Vaticano

13/10/2025 08h43

Na manhã desta segunda-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido em audiência privada pelo papa Leão XIV, no Palácio Apostólico, no Vaticano. Acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e de ministros, Lula presenteou o pontífice com uma obra do artista indígena Waxamani Mehinako. Em troca, recebeu uma placa de prata esmaltada representando a Mãe do Bom Conselho.

Gina Marques, correspondente da RFI em Roma

O encontro, breve e reservado, ocorreu antes do início oficial da agenda papal. Lula aproveitou a ocasião para convidar Leão XIV à COP30, que será realizada em novembro, em Belém. O papa, embora tenha declinado o convite por conta dos compromissos com o Jubileu, garantiu a presença de representantes do Vaticano no evento.

"Ficamos muito felizes em saber que sua Santidade pretende visitar o Brasil no momento oportuno. Será muito bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro", declarou Lula.

Durante a conversa, o presidente elogiou a primeira exortação apostólica de Leão XIV, que denuncia a indiferença diante da fome e da desigualdade. "Precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade", afirmou Lula.

À tarde, o presidente participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, na sede da FAO, que celebra 80 anos. Ele também se reúne com o diretor-geral da organização, Qu Dongyu, e com o chefe de governo de Bangladesh, Muhammad Yunus, além de encerrar a Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Lula diz que ajuste fiscal não justifica queda em investimento social

Acordo de Paris está funcionando? Tratado enfrenta reavaliação após 10 anos

Lula cobra de bancos e países doadores recursos para combate à fome e pobreza

Avião cai em estacionamento e deixa dois mortos nos EUA; vídeo

FMI e Banco Mundial se reúnem em Washington em meio a crescentes tensões comerciais

Serviços de inteligência da Alemanha alertam sobre risco de conflito militar com a Rússia

Na Itália, Lula cita fome e critica gasto militar: Vergonha para humanidade

BNDES anuncia R$ 10 milhões para restauração florestal em terras indígenas

Últimos 20 reféns vivos voltam para Israel

Inmet emite alerta para tempestades em SP e outras regiões do País

Medvedev diz que envio de mísseis Tomahawks dos EUA para Ucrânia pode acabar mal para todos, especialmente para Trump