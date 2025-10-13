Lula e Papa Leão XIV discutem desigualdade em audiência privada no Vaticano

Na manhã desta segunda-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido em audiência privada pelo papa Leão XIV, no Palácio Apostólico, no Vaticano. Acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e de ministros, Lula presenteou o pontífice com uma obra do artista indígena Waxamani Mehinako. Em troca, recebeu uma placa de prata esmaltada representando a Mãe do Bom Conselho.

Gina Marques, correspondente da RFI em Roma

O encontro, breve e reservado, ocorreu antes do início oficial da agenda papal. Lula aproveitou a ocasião para convidar Leão XIV à COP30, que será realizada em novembro, em Belém. O papa, embora tenha declinado o convite por conta dos compromissos com o Jubileu, garantiu a presença de representantes do Vaticano no evento.

"Ficamos muito felizes em saber que sua Santidade pretende visitar o Brasil no momento oportuno. Será muito bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro", declarou Lula.

Durante a conversa, o presidente elogiou a primeira exortação apostólica de Leão XIV, que denuncia a indiferença diante da fome e da desigualdade. "Precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade", afirmou Lula.

À tarde, o presidente participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, na sede da FAO, que celebra 80 anos. Ele também se reúne com o diretor-geral da organização, Qu Dongyu, e com o chefe de governo de Bangladesh, Muhammad Yunus, além de encerrar a Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.