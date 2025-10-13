Topo

Lula diz querer pessoa gabaritada para vaga no STF, não amigo

13/10/2025 12h35

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que quer indicar uma pessoa "gabaritada" para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, e negou pretender colocar "um amigo" no tribunal.

Em entrevista coletiva em Roma, onde se reuniu com o papa Leão 14 e participou de eventos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Lula disse que não sabe ainda se indicará um homem ou uma mulher para a vaga, e disse que tomará uma decisão depois de conversar com pessoas ao retornar ao Brasil.

"Eu quero uma pessoa -- não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco -- que seja gabaritada para ser ministra da Suprema Corte. Eu não quero um amigo, eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira", disse Lula.

"Quando eu chegar no Brasil eu vou conversar com muita gente no meu governo e vou tomar uma decisão e anunciar quem é que eu vou mandar para ser sabatinado pelo Senado", afirmou.

A pessoa a ser indicada por Lula para substituir Barroso terá de passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e ter o nome aprovado no colegiado e posteriormente pelo plenário da Casa.

Será a terceira indicação ao STF de Lula neste terceiro mandato dele na Presidência, após ele apontar os ministros Flávio Dino, que atuou como ministro da Justiça em sua gestão, e Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal de Lula e o defendeu nos processos relacionados à operação Lava Jato.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)

