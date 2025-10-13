Topo

Lula diz que ajuste fiscal não justifica queda em investimento social

13/10/2025 10h09

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que programas de ajuste fiscal não devem justificar a redução dos investimentos sociais, e defendeu que o combate à pobreza é o melhor estímulo econômico que existe.

Dirigindo-se aos bancos multilaterais e aos países doadores durante discurso em reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, em Roma, Lula afirmou que os recursos disponíveis devem ser usados para enfrentar o que chamou de "desafios reais da humanidade".

"É necessário rever as prioridades. Programas de ajuste fiscal não são um fim em si mesmo que justifiquem a redução do investimento em desenvolvimento humano e social", defendeu o presidente na capital italiana, onde fica a sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

"Não há melhor estímulo para a economia global do que o combate à fome e à pobreza. Os recursos disponíveis devem ser mobilizados para enfrentar os desafios reais da humanidade. Quando isso acontece, o consumo aumenta, o mercado aquece e novos ciclos de desenvolvimento florescem", acrescentou.

Lula citou a recente aprovação pela Câmara dos Deputados da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, a ser compensada por uma maior alíquota de IR sobre aqueles que ganham acima de R$600 mil por ano.

"Essa progressividade tributária vai ampliar os recursos para o financiamento de políticas públicas essenciais", afirmou.

Apesar da fala de Lula, o Ministério da Fazenda e o titular da pasta, Fernando Haddad, têm afirmado repetidamente que as mudanças no IR não têm caráter arrecadatório e que são fiscalmente neutras, não implicando nem em aumento nem em redução da arrecadação.

Mais cedo, Lula visitou no Vaticano o papa Leão 14 ao lado da primeira-dama Janja Lula da Silva e, em publicação no X, disse ter falado com o pontífice sobre "religião, fé, o Brasil e os imensos desafios que temos que enfrentar no mundo".

Lula ainda participará nesta segunda-feira da sessão de abertura do Fórum Mundial da Alimentação na sede da FAO.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)

