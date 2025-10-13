Topo

Lloyds Banking Group reserva mais US$ 1,07 bi para compensações em empréstimos de carros

13/10/2025 18h20

O Lloyds Banking Group informou nesta segunda-feira, 13, que está provisionando mais 800 milhões de libras (US$ 1,07 bilhão) para cobrir os custos de compensações a clientes, no âmbito de uma investigação sobre comissões pagas em financiamentos de automóveis.

O banco britânico, maior provedor de crédito automotivo do Reino Unido por meio de sua marca Black Horse, já havia reservado 1,15 bilhão de libras para possíveis reembolsos e custos administrativos.

Nesta segunda-feira, a instituição afirmou que o novo encargo reflete a maior probabilidade de que mais casos antigos sejam elegíveis para compensação, além de o nível de indenização ser superior ao estimado anteriormente.

No início deste mês, a Financial Conduct Authority (FCA) divulgou detalhes de um programa para compensar clientes pelo pagamento de comissões consideradas indevidas em empréstimos de automóveis realizados por concessionárias, prática proibida em 2021 e investigada desde o início do ano passado.

"Com base nas propostas atuais da FCA, o impacto potencial situa-se na extremidade mais desfavorável da faixa de resultados esperados anteriormente", afirmou o Lloyds. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

