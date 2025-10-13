Laudo confirma veneno em frasco na casa de suposta serial killer em SP

Laudo da Polícia Técnico-Científica de São Paulo confirmou que é veneno a substância encontrada em um frasco na casa de Ana Paula Veloso Fernandes, suposta serial killer investigada por três mortes em Guarulhos e uma no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Perícia constatou que a substância no frasco é terbufós, um inseticida altamente tóxico ao organismo. Esse produto é de uso exclusivo para agricultura, mas informalmente também é usado como princípio ativo do veneno popularmente conhecido como chumbinho.

Venda do veneno para uso doméstico é proibida. Em contato com ser humano e animais, esse produto pode provocar a morte.

Polícia quer determinar se Ana Paula usou a substância para matar suas vítimas. De acordo com a investigação, a suspeita teria colocado o veneno em alimentos como bolo, feijão e milkshake para envenenar as pessoas que ela supostamente matou.

Todas as supostas vítimas de Ana Paula morreram com sintomas parecidos. Ainda segundo a investigação, as quatro vítimas dela apresentaram indícios de envenenamento e edemas nos pulmões.

Outro laudo vai confirmar se o veneno encontrado na casa de Ana Paula foi o usado para matar as vítimas. O resultado desse exame ainda não está pronto e será determinante para a elucidação dos fatos.

Suspeita admitiu ao menos um crime

Ana Paula Veloso Fernandes confessou ter matado Marcelo Hari Fonseca. Ele, que era o dono da casa onde a suspeita morava em Guarulhos, foi assassinado em 26 de janeiro deste ano.

Suspeita nega que matou Marcelo envenenado. Em depoimento, ela alega que assassinou a vítima com uma facada. Reportagem do Fantástico, da TV Globo, mostrou que a polícia, porém, não encontrou ferimentos compatíveis no corpo do homem.

Foi Ana Paula que acionou a polícia para registrar a morte. Na ocasião, ela não informou ser a responsável pela morte do homem. A confissão foi feita meses depois, quando ela foi presa em setembro, suspeita de outro assassinato.

Ana Paula ainda é suspeita de outras três mortes. A segunda vítima dela teria sido Maria Aparecida Rodrigues. As duas se conheceram por um aplicativo de relacionamento e a mulher foi assassinada em abril.

Também em abril, Ana Paula teria assassinado Neil Corrêa da Silva. Esse crime ocorreu em Duque de Caxias (RJ) e teria sido uma "encomenda" da filha da vítima. O idoso morreu após comer feijoada envenenada. A filha dele está presa.

Em maio, Ana Paula matou o tunisiano Hayder Mhazres, de 21 anos, segundo a polícia. Os dois se conheceram em um aplicativo de encontros, e ela o matou por interesse financeiro. Conforme a investigação, a suspeita chegou a simular que estava grávida de Hayder.

Ana Paula teria recebido o apoio da irmã gêmea, Roberta Cristina Veloso Fernandes, para executar os crimes. As duas estão detidas.

Modus operandi

Ana Paula reportava os próprios crimes em uma tentativa de não levantar suspeitas. A investigação afirma que, após cada assassinato, ela mesma ligava para as autoridades para avisar da morte.

Polícia diz que esse era o modus operandi de Ana Paula, ou seja, a forma como ela agia. Para as autoridades, essa era uma estratégia da suspeita como forma de "manipular as investigações" e não levantar suspeitas contra ela mesma.

Ministério Público denunciou Ana Paula pelas mortes de Maurício, Maria Aparecida e Hayder. A morte de Neil é investigada pelas autoridades do Rio de Janeiro. A Justiça fluminense não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Justiça paulista aceitou denúncia do MP e classificou Ana Paula como uma "verdadeira serial killer". Em decisão proferida em setembro, o juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, da Vara do Júri de Guarulhos, manteve a prisão cautelar dela "para resguardar a ordem pública".

[Ana Paula] evidencia total desprezo com a vida humana e o risco [de sua liberdade] representa [perigo] para a ordem pública, tratando-se de [ela ser] verdadeira serial killer.

Juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, da Vara do Júri de Guarulhos

Outro lado

Por meio de nota, a defesa de Ana Paula disse não haver provas conclusivas contra a suspeita. O advogado Almir da Silva Sobral destacou inexistir "elementos robustos e definitivos que autorizem conclusão sobre sua participação" nas quatro mortes investigadas.

Almir não menciona o fato de Ana Paula ter confessado ao menos uma morte, e alega direito à presunção de inocência de sua cliente. "Qualquer afirmação prematura sobre sua participação, autoria ou responsabilidade é uma violação direta deste princípio fundamental. Reconhecemos a gravidade dos fatos investigados e a comoção social que geram. Nesta fase, em que as provas ainda estão sendo formadas e examinadas, não é possível, e (seria temerário), afirmar ou negar categoricamente qualquer tese defensiva".

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Roberta Cristina. O espaço segue aberto para manifestação.