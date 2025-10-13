Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa vai demitir cerca de 550 funcionários

(Reuters) - O Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa (JPL, na sigla em inglês) informou nesta segunda-feira que deve cortar cerca de 550 empregos como parte de uma reestruturação não relacionada à atual paralisação do governo dos EUA.

O JPL é o único centro de pesquisa e desenvolvimento da Nasa financiado pelo governo federal. Ele projetou, construiu e operou todos os cinco rovers bem-sucedidos enviados até agora à superfície de Marte.

As demissões devem afetar funcionários de todas as áreas técnicas, comerciais e de suporte do JPL, como parte de uma reorganização iniciada em julho, disse a empresa em um comunicado em seu site.

Os cortes são "essenciais para garantir o futuro do JPL, criando uma infraestrutura mais enxuta, concentrando-se em nossas principais capacidades técnicas e mantendo a disciplina fiscal", disse o diretor Dave Gallagher.

Os funcionários serão notificados de sua situação na terça-feira.

O JPL tem cerca de 5.500 funcionários e subcontratados no local em uma instalação de 168 acres no sopé das montanhas de San Gabriel, perto de Pasadena, Califórnia, segundo seu site.

(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México)