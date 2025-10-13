Topo

Notícias

Justiça francesa informa ex-presidente Sarkozy a data de sua entrada na prisão

13/10/2025 05h54

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi informado, nesta segunda-feira (13), da data em que dará entrada na prisão para cumprir os cinco anos de sua sentença pelo suposto financiamento ilegal de sua campanha eleitoral em 2007.

Por enquanto, a data de sua entrada na prisão é desconhecida e nem o Ministério Público, nem seus advogados responderam às perguntas da AFP sobre quando e onde ele será detido.

O ex-presidente se apresentou durante a tarde ao tribunal de Paris, de onde saiu em um carro com vidros fumê e sem dar declarações.

Sarkozy será o primeiro ex-chefe de Estado preso desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando Philippe Pétain acabou atrás das grades após colaborar com a Alemanha nazista durante o regime de Vichy.

Sua condenação, em 25 de setembro, por associação criminosa não é a primeira do ex-presidente conservador francês, chefe de Estado entre 2007 e 2012. Ele já tem outras duas por corrupção, tráfico de influência e financiamento ilegal de campanha em 2012.

Nesta ocasião, no entanto, o tribunal de Paris pediu que a pena fosse aplicada provisoriamente, mesmo se recorresse de sua sentença, uma decisão legal que causou indignação nos políticos de direita e extrema-direita na França.

Sarkozy, casado com a modelo, cantora e atriz Carla Bruni, deve dar entrada na prisão nos próximos quatro meses a partir desta segunda-feira, mas poderia fazê-lo em "um prazo relativamente curto", informou uma fonte judicial.

Para garantir sua segurança, ele poderia ir para um setor de um presídio para presos "vulneráveis" ou ficar em isolamento. Na região de Paris, os centros de detenção que parecem mais prováveis de recebê-lo são La Santé, na capital, ou Fleury-Mérogis, na região parisiense.

Mas por já ter 70 anos, ele pode apresentar um pedido de liberdade condicional rapidamente, que a justiça deverá responder em dois meses no máximo.

"Vou dormir na prisão de cabeça erguida. Sou inocente", reagiu o ex-presidente, que qualificou sua condenação como uma "injustiça insuportável", sugerindo uma suposta politização dos juízes contra ele.

Estas críticas obrigaram o presidente atual, o centro-direitista Emmanuel Macron, a sair em defesa da justiça. O MP abriu uma investigação por ameaças nas redes sociais contra a juíza encarregada do caso.

Sarkozy foi condenado por permitir que seus assessores se aproximassem da Líbia do então presidente Muamar Kadhafi, a fim de obter fundos para financiar ilegalmente sua campanha de 2007, que o levou ao poder. Kadhafi foi morto em 2011.

Embora o processo não tenha permitido demonstrar que o dinheiro foi usado em "última instância", a sentença ressalta que os recursos saíram da Líbia e por isso o ex-presidente foi condenado por associação criminosa.

amd-tjc/meb/rnr/mvv/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy será encarcerado em 21 de outubro, dizem fontes próximas ao caso

'Antissemitismo e jihadismo fracassaram', diz Trump no Parlamento de Israel após cessar-fogo em Gaza

Trump se reúne com presidente da Autoridade Nacional Palestina durante cúpula sobre Gaza no Egito

Israel libertou 1.968 presos palestinos em troca dos 20 reféns vivos entregues pelo Hamas

Trump diz no Egito que Al-Sisi desempenhou papel fundamental no acordo sobre Gaza

Na Itália, Lula despista sobre nova indicação ao STF

Moraes nega pedido de defesa para revogar prisão domiciliar de Bolsonaro

'Nem lembrava desse nome', diz Lula, sobre Zambelli estar presa na Itália

Israel libertou 1.968 presos palestinos nesta segunda-feira em troca dos 20 reféns vivos entregues pelo Hamas (fontes oficiais)

PM do Rio prende 14 milicianos e apreende 12 fuzis e granadas em operação

COP30: o desafio de uma frente climática unida em tempos de Trump