Juíza mantém ex-PM acusado de matar Leandro Lo em prisão militar

Henrique Velozo, tenente da Polícia Militar de São Paulo - Reprodução/Instagram
Henrique Velozo, tenente da Polícia Militar de São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram
13/10/2025 16h19Atualizada em 13/10/2025 16h24

Uma juíza de São Paulo emitiu uma nova decisão em que mantém o ex-policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, acusado de matar o campeão mundial de jiu-jtsu Leandro Lo, preso no Presídio Militar Romão Gomes.

O que aconteceu

Ofício foi encaminhado à SAP (Secretaria de Administração Penitenciária). Decisão foi assinada pela juíza Fernanda Perez Jacomini na sexta-feira (10), mesma magistrada que havia determinado a transferência de Henrique para um presídio comum.

