Juíza mantém ex-PM acusado de matar Leandro Lo em prisão militar

Uma juíza de São Paulo emitiu uma nova decisão em que mantém o ex-policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, acusado de matar o campeão mundial de jiu-jtsu Leandro Lo, preso no Presídio Militar Romão Gomes.

O que aconteceu

Ofício foi encaminhado à SAP (Secretaria de Administração Penitenciária). Decisão foi assinada pela juíza Fernanda Perez Jacomini na sexta-feira (10), mesma magistrada que havia determinado a transferência de Henrique para um presídio comum.