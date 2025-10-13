Topo

JPMorgan lança plano de US$ 1,5 trilhão para impulsionar indústrias estratégicas dos EUA

13/10/2025

O JPMorgan Chase anunciou nesta segunda-feira, 13, a Security and Resiliency Initiative, um plano de US$ 1,5 trilhão para os próximos dez anos voltado a "facilitar, financiar e investir em indústrias críticas para a segurança e a resiliência econômica nacional". Segundo comunicado do banco, a iniciativa prevê investimentos diretos de até US$ 10 bilhões em participações acionárias e capital de risco, com foco em empresas dos Estados Unidos que busquem "impulsionar o crescimento, estimular a inovação e acelerar a manufatura estratégica".

De acordo com o presidente e CEO Jamie Dimon, "tornou-se dolorosamente claro que os Estados Unidos se tornaram excessivamente dependentes de fontes não confiáveis de minerais críticos, produtos e manufatura".

Ele afirmou que a segurança do país depende da força e da resiliência da economia americana, e defendeu mais velocidade e investimento, além da remoção de "obstáculos como regulamentações excessivas, atrasos burocráticos e paralisia partidária".

O plano do JPMorgan se concentrará em quatro áreas principais: cadeias de suprimentos e manufatura avançada (incluindo minerais críticos e robótica), defesa e aeroespacial, energia e resiliência (como armazenamento de baterias e rede elétrica) e tecnologias estratégicas e de fronteira, como inteligência artificial (IA), cibersegurança e computação quântica. Essas áreas abrangem 27 subsegmentos, que vão de construção naval a nanomateriais e energia nuclear.

O banco destacou que já planejava financiar cerca de US$ 1 trilhão em apoio a clientes desses setores, mas pretende elevar o volume em até US$ 500 bilhões adicionais, um aumento de 50%.

A iniciativa envolverá também a contratação de novos especialistas e a criação de um conselho consultivo externo formado por líderes dos setores público e privado.

