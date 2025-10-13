Topo

JPMorgan investirá até US$10 bi na segurança nacional dos EUA como parte de compromisso de US$1,5 tri

13/10/2025 11h38

NOVA YORK (Reuters) - O JPMorgan Chase revelou nesta segunda-feira um plano para contratar banqueiros e investir até US$10 bilhões em empresas norte-americanas consideradas essenciais para a segurança nacional e a resiliência econômica, como parte de um compromisso mais amplo de US$1,5 trilhão.

A medida faz parte de uma iniciativa de 10 anos para facilitar, financiar e investir em setores essenciais para o crescimento da economia dos EUA, incluindo defesa, energia e manufatura.

As ações do maior banco dos EUA subiam 2,4%. O JPMorgan informou que aplicará os US$10 bilhões por meio de investimentos diretos em ações e capital de risco.

O anúncio surge num momento em que a administração Trump procura modernizar as infraestruturas e reduzir a dependência das cadeias de abastecimento estrangeiras.

"Ficou dolorosamente claro que os Estados Unidos se permitiram tornar-se muito dependentes de fontes não confiáveis de minerais, produtos e manufatura essenciais, todos eles fundamentais para a nossa segurança nacional", afirmou Jamie Dimon, presidente e CEO do JPMorgan. 

Trump reavivou a guerra comercial contra Pequim na sexta-feira, pondo fim a uma trégua incômoda entre as duas maiores economias com a promessa de aumentar drasticamente as tarifas em represália à redução das exportações de terras raras da China.

O JPMorgan disse que sua nova "iniciativa de segurança e resiliência" facilitaria o financiamento e o investimento em quatro setores estratégicos: cadeia de suprimentos e manufatura; defesa e aeroespacial; independência energética; e tecnologias de ponta, como inteligência artificial e computação quântica.

A empresa afirmou que já havia planejado facilitar e financiar cerca de US$1 trilhão na próxima década para apoiar clientes nessas indústrias, de acordo com números internos não divulgados anteriormente, mas que aumentaria o valor em 50%.

(Reportagem de Nupur Anand em Nova York)

