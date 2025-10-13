Topo

Jovem morto no Morro Santo Amaro é lembrado em memorial

13/10/2025 15h24

Segundo os organizadores do ato, desde o assassinato, o grito "Herus Vive" ecoa pelas ruas, nas paredes, nas vozes de familiares, amigos e movimentos sociais. 

"O memorial nasce desse grito coletivo, um gesto de resistência, afeto e compromisso com a verdade, para afirmar que Herus não será esquecido", disse a organização do ato em nota.

De acordo com a mãe de Herus, Monica Mendes, esse memorial em homenagem ao filho morto é muito importante para ela e para o pai dele, para a família e para a comunidade. 

"Esse memorial vai ficar marcado na comunidade pela injustiça que a gente passou. Que o Herus não seja só mais um. Ainda estamos tentando digerir sua morte", disse Monica.

