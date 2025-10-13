Israel anuncia que os 20 últimos reféns vivos de Gaza retornaram ao país dms/mj/avl/meb/fp

Os últimos 20 reféns israelenses vivos que permaneciam em cativeiro na Faixa de Gaza e foram libertados nesta segunda-feira já estão em Israel, anunciou o governo.

"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério das Relações Exteriores na rede social X para celebrar o retorno a Israel de Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel e David Cunio, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kuperstein, Yosef Haim Ohana, Avinatan Or e Matan Zangauker, libertados no 738º dia de seu cativeiro.

O ministério publicou uma mensagem similar algumas horas antes, após a libertação de um primeiro grupo de sete reféns. Os 20 foram sequestrados pelo Hamas durante o ataque a Israel em 7 de outubro de 2023.

mj/dms/avl/sag/fp

© Agence France-Presse