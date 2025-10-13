Topo

iPhone 15 está com 16% de desconto, por R$ 3.998; vale a pena?

iPhone 15 na cor rosa - Bruna Souza Cruz
iPhone 15 na cor rosa Imagem: Bruna Souza Cruz
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

13/10/2025 17h11

O Guia de Compras UOL encontrou o iPhone 15 com um desconto interessante hoje. O modelo está com 16% de desconto, custando R$ 3.998 à vista no Pix. Para quem prefere pagar com o cartão, o preço é de R$ 4.442,22, com opção de parcelamento em até 12x sem juros.

Nós já testamos o iPhone 15 e destacamos as principais qualidades do smartphone, desde o design até suas funcionalidades. A versão mais barata do modelo é na azul, com armazenamento interno de 128 GB. Confira mais informações sobre o celular:

O que tem de bom no iPhone 15?

Design. O celular conta uma estrutura de alumínio com bordas arredondadas e acabamento matte texturizado na traseira. Parte da frente é feita em Ceramic Shield, enquanto a parte de trás em vidro colorido por infusão.

Tela. Com 6,1 polegadas, a tela de Super Retina XDR possui resolução de 2.556 x 1.179 pixels, com taxa de atualização de 60 Hz, além de pico de brilho de 2000 nits (ambiente externo).

Câmeras. Esse iPhone possui um sistema de câmera dupla, que desempenham a função de três, com um sensor de 48 MP (grande-angular) e 12 MP (ultra-angular). Elas prometem imagens com controle de foco, profundidade e diferentes níveis de zoom (0.5x, 1x e 2x). Também conta com câmera frontal de 12 MP.

Bateria. A Apple promete uma bateria de longa duração com reprodução de vídeo por até 20 horas e reprodução de áudio por até 80 horas.

Desempenho. É equipado com o chip A16 Bionic, lançado em 2022 para o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Durante o nosso teste, o iPhone 15 durou entre um dia completo e um dia e meio sem parar para recarga.

Resistência. É resistente a respingos, água e poeira. Possui classificação IP68, que permite profundidade máxima de 6 metros com o celular até 30 minutos.

Vale a pena comprar?

Com o lançamento dos iPhones 17 no mês passado, é comum que os modelos anteriores reduzam de preço. Além do desconto de 16% ser atrativo, o iPhone 15 pode ser vantajoso por oferecer recursos antes exclusivos no iPhone 14 Pro e Pro Max —como câmera principal de 48 MP e processador de alto desempenho— por um preço significativamente menor.

