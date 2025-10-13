INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de outubro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o cronograma oficial de pagamentos referente a outubro de 2025. As liberações seguirão o último número do benefício, desconsiderando o dígito verificador, mantendo o formato tradicional que garante maior organização e previsibilidade aos segurados.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores depositados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já aqueles que ganham acima do piso nacional receberão entre 1º e 7 de novembro.

Atualmente, o INSS gerencia mais de 40 milhões de benefícios por mês. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem ao valor mínimo, enquanto 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas com rendimentos superiores.

Para saber a data exata do pagamento, o segurado deve verificar o penúltimo número do benefício, ignorando o último dígito após o traço. A consulta detalhada pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, utilizando o CPF e a senha do Gov.br.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano no horário comercial. Pelo aplicativo Meu INSS, também é possível acessar o extrato, conferir dados cadastrais e utilizar diversos serviços digitais.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 27/10

Final 2: 28/10

Final 3: 29/10

Final 4: 30/10

Final 5: 31/10

Final 6: 03/11

Final 7: 04/11

Final 8: 05/11

Final 9: 06/11

Final 0: 07/11

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo