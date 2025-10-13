Topo

Notícias

Inmet emite alerta para tempestades em SP e outras regiões do País

São Paulo

13/10/2025 09h45

A cidade de São Paulo deve registrar pancadas de chuva nesta segunda-feira, 13, de moderada a forte intensidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Um alerta também foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o instituto, está em vigor até terça-feira, 14, um aviso laranja de perigo de tempestade para diversos Estados do País, incluindo o Estado de São Paulo.

Veja Estados afetados, segundo o Inmet:

- São Paulo

- Mato Grosso do Sul

- Rio de Janeiro

- Trechos de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Goiás

Conforme o Inmet, são esperadas precipitações de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h. Há risco para queda de árvores e alagamentos.

Também está valendo ainda para esta segunda-feira outro alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas que atinge, além de parte de São Paulo, outros Estados do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Cidade de São Paulo

"A propagação da frente fria pelo litoral paulista muda o tempo no decorrer do dia. As pancadas de chuva devem atingir a Grande São Paulo já no decorrer da manhã", alerta o CGE. A máxima no dia deve ficar em torno dos 25ºC.

Na terça-feira, 14, a frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano ainda devem deixar o tempo fechado com condições para chuvas fracas e chuviscos ao longo do dia. Há previsão de precipitações ao longo desta semana.

Notícias

