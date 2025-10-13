Topo

Notícias

Inep abre inscrições para médicos elaboradores de questões de provas

13/10/2025 17h56

Requisitos

Para participar, o candidato deve ter diploma de graduação em medicina emitido por instituição de ensino superior credenciada.

Também é exigido título de especialização (stricto sensu ou lato sensu) registrado em, pelo menos, uma das seguintes áreas: clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, medicina de família e comunidade, saúde coletiva ou saúde mental.

Além disso, é necessário atuar como docente em curso de medicina e comprovar o vínculo por meio de declaração assinada pelo coordenador do curso ou representante legal da instituição de ensino superior, onde dá aulas.

O candidato não pode ser servidor do Ministério da Educação (MEC), Inep ou órgãos vinculados.

Valores

O Inep irá remunerar as atividades de elaboração e revisão de itens de exames e questionários por meio do Auxílio de Avaliação Educacional (AAE).

O valor unitário do AAE por item elaborado será de R$ 500; e R$ 300, por item revisado técnico-pedagogicamente.

Cronograma

O resultado da preliminar para análise da documentação comprobatória da inscrição será divulgado em 11 de novembro e a convocação para capacitação está agendada para 14 de novembro.

O edital com as regras da chamada pública e os prazos deste processo de seleção foi publicado nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial da União.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Venezuela colocou armas 'nas mãos do povo' diante de ameaças dos EUA, diz ministro

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Intoxicação por metanol: Brasil registra 32 casos confirmados e investiga outros 181

Prêmio estimado da Dupla Sena é de R$ 300 mil; confira números sorteados

Com prêmio acumulado de R$ 1 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 1,4 milhão; confira dezenas

Brasil confirma 34 casos de Sarampo neste ano e Ministério da Saúde emite alerta

Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa vai demitir cerca de 550 funcionários

Sobre a mesa da COP30: menos emissões, mais florestas e dinheiro

Milton Leite registra queixa contra advogados do Jockey Club por racismo

Laudo confirma veneno em frasco na casa de suposta serial killer em SP