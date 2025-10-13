Topo

Notícias

Indústria completa 10 meses de pessimismo, apesar de alta na confiança

13/10/2025 18h00

Componentes

Os dois componentes do índice registraram melhora em outubro. O Índice de Condições Atuais subiu 1,3 ponto, passando de 41,9 pontos para 43,2 pontos. O aumento reflete uma percepção menos negativa dos empresários em relação à situação das empresas e da economia brasileira. Mesmo assim, o indicador segue bem abaixo dos 50 pontos, o que revela que, para a maioria dos industriais, as condições atuais ainda são piores do que há 6 meses.

O Índice de Expectativas, que mede as perspectivas para os próximos 6 meses, avançou 2,9 pontos e atingiu 49,1 pontos, a terceira alta consecutiva. O dado mostra que, embora as expectativas continuem negativas, o pessimismo vem diminuindo gradualmente. 

A melhora é puxada principalmente por projeções menos desfavoráveis para a economia e uma visão mais otimista sobre o desempenho das próprias empresas.

Pesquisa mensal conduzida pela CNI, o Icei avalia a confiança de empresários da indústria brasileira. O levantamento ouviu 1.164 empresas industriais em todo o país entre 1º e 7 de outubro. Desse total, 458 são de pequeno porte, 444 de médio porte e 262 são grandes indústrias.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ativista de direitos humanos está entre venezuelanos atacados na Colômbia

Após, horas de espera dentro de avião em Paris, voo para o Brasil é cancelado

Saiba quem são as 13 mulheres sugeridas a Lula por entidades como opções para vaga no STF

Porky renuncia à prefeitura de Lima para buscar presidência do Peru

Prefeito da capital do Peru lança sua candidatura presidencial

PM assassinado em romaria para Aparecida deixa filha bebê: 'Morreu por ser policial'

Venezuela colocou armas 'nas mãos do povo' diante de ameaças dos EUA, diz ministro

Aposta de Belém (PA) acerta Lotofácil e ganha R$ 1,6 milhão; veja dezenas

Intoxicação por metanol: Brasil registra 32 casos confirmados e investiga outros 181

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio vai a R$ 550 mil; veja números sorteados

Lotomania: Prêmio acumula e sobe para R$ 1,8 milhão; veja números sorteados