Topo

Notícias

Importações de minério de ferro pela China atingem recorde em setembro

13/10/2025 08h33

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - As importações de minério de ferro pela China em setembro aumentaram 10,6% em relação ao mês anterior, atingindo recorde para um único mês, à medida que a melhora na demanda e os preços mais altos estimularam as mineradoras a aumentar os embarques.

O maior consumidor de minério de ferro do mundo importou 116,33 milhões de toneladas do principal ingrediente da fabricação de aço no mês passado, ficando acima de 100 milhões de toneladas pelo quarto mês consecutivo, mostraram dados da Administração Geral de Alfândega nesta segunda-feira.

O volume de setembro, que superou as expectativas dos analistas entre 100 milhões e 106 milhões de toneladas, foi superior às 105,22 milhões de toneladas de agosto e também 11,7% acima das 104,13 milhões de toneladas de igual mês de 2024.

Os preços do principal ingrediente da fabricação de aço ganharam terreno e permaneceram acima dos US$100 por tonelada a partir de julho, nível que poderia incentivar as mineradoras de alto custo a aumentar os embarques, disseram analistas.

O preço médio do minério de ferro subiu 5,3% em julho em relação ao mês anterior e, em seguida, avançou 2,5% em agosto e 3,6% em setembro, segundo dados da consultoria Steelhome.

Os ganhos refletiram o aumento da confiança no setor siderúrgico decorrente da promessa de Pequim de reprimir a concorrência do tipo involução, ou concorrência tão acirrada que é autodestrutiva, em um setor que luta contra o excesso de capacidade.

A demanda na China, maior consumidora de minério de ferro, também aumentou depois que algumas usinas retomaram a produção após as restrições impostas por um desfile militar no início de setembro.

A produção média diária de metal quente, normalmente um indicador da demanda de minério, subiu para 2,42 milhões de toneladas no final de setembro, de 2,4 milhões de toneladas no final de agosto, segundo dados da consultoria Mysteel.

Nos três primeiros trimestres de 2025, as importações de minério de ferro da China totalizaram 917,69 milhões de toneladas, mantendo-se estáveis em relação ao ano anterior.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Lula diz que ajuste fiscal não justifica queda em investimento social

Acordo de Paris está funcionando? Tratado enfrenta reavaliação após 10 anos

Lula cobra de bancos e países doadores recursos para combate à fome e pobreza

Avião cai em estacionamento e deixa dois mortos nos EUA; vídeo

FMI e Banco Mundial se reúnem em Washington em meio a crescentes tensões comerciais

Serviços de inteligência da Alemanha alertam sobre risco de conflito militar com a Rússia

Na Itália, Lula cita fome e critica gasto militar: Vergonha para humanidade

BNDES anuncia R$ 10 milhões para restauração florestal em terras indígenas

Últimos 20 reféns vivos voltam para Israel

Inmet emite alerta para tempestades em SP e outras regiões do País

Medvedev diz que envio de mísseis Tomahawks dos EUA para Ucrânia pode acabar mal para todos, especialmente para Trump