Importações de minério de ferro pela China atingem recorde em setembro

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - As importações de minério de ferro pela China em setembro aumentaram 10,6% em relação ao mês anterior, atingindo recorde para um único mês, à medida que a melhora na demanda e os preços mais altos estimularam as mineradoras a aumentar os embarques.

O maior consumidor de minério de ferro do mundo importou 116,33 milhões de toneladas do principal ingrediente da fabricação de aço no mês passado, ficando acima de 100 milhões de toneladas pelo quarto mês consecutivo, mostraram dados da Administração Geral de Alfândega nesta segunda-feira.

O volume de setembro, que superou as expectativas dos analistas entre 100 milhões e 106 milhões de toneladas, foi superior às 105,22 milhões de toneladas de agosto e também 11,7% acima das 104,13 milhões de toneladas de igual mês de 2024.

Os preços do principal ingrediente da fabricação de aço ganharam terreno e permaneceram acima dos US$100 por tonelada a partir de julho, nível que poderia incentivar as mineradoras de alto custo a aumentar os embarques, disseram analistas.

O preço médio do minério de ferro subiu 5,3% em julho em relação ao mês anterior e, em seguida, avançou 2,5% em agosto e 3,6% em setembro, segundo dados da consultoria Steelhome.

Os ganhos refletiram o aumento da confiança no setor siderúrgico decorrente da promessa de Pequim de reprimir a concorrência do tipo involução, ou concorrência tão acirrada que é autodestrutiva, em um setor que luta contra o excesso de capacidade.

A demanda na China, maior consumidora de minério de ferro, também aumentou depois que algumas usinas retomaram a produção após as restrições impostas por um desfile militar no início de setembro.

A produção média diária de metal quente, normalmente um indicador da demanda de minério, subiu para 2,42 milhões de toneladas no final de setembro, de 2,4 milhões de toneladas no final de agosto, segundo dados da consultoria Mysteel.

Nos três primeiros trimestres de 2025, as importações de minério de ferro da China totalizaram 917,69 milhões de toneladas, mantendo-se estáveis em relação ao ano anterior.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)