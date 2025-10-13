Imea: Mato Grosso semeou 21% da área prevista de soja na safra 2025/26

A semeadura de soja da safra 2025/26 em Mato Grosso atingiu na sexta-feira (10) 21,22% da área prevista, avanço de 6,19 pontos porcentuais em comparação com os 15,03% da área semeada até a sexta-feira anterior. A informação foi divulgada pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).Em comparação com igual período da safra 2024/25, quando 8,81% da área havia sido plantada, os trabalhos estão adiantados em 12,41 pontos porcentuais. Já em relação à média dos últimos cinco anos, de 17,17%, há um adiantamento de 4,05 pontos porcentuais.A região médio-norte lidera o plantio, com 30,94% da área semeada, avanço semanal de 6,67 pontos porcentuais. Em seguida aparecem norte, com 29,55% e ganho de 12,29 pontos porcentuais na semana, e oeste, com 28,91% e alta de 10,67 pontos porcentuais. A região noroeste atingiu 25,38%, com avanço de 6,49 pontos porcentuais, enquanto centro-sul chegou a 19,03%, alta de 5,40 pontos porcentuais.As regiões com menor avanço foram sudeste, com 9,92% da área plantada e ganho de 2,37 pontos porcentuais na semana, e nordeste, com 9,66% e alta de 4,29 pontos porcentuais. Na comparação entre safras, a região médio-norte apresenta o maior adiantamento, de 18,31 pontos porcentuais ante igual período do ano passado, seguida por oeste, com 16,80 pontos porcentuais, e noroeste, com 16,56 pontos porcentuais.