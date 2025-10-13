Idoso com Alzheimer desaparece na trilha do morro da Urca

Um idoso de 70 anos com Alzheimer desapareceu após sair para caminhar no Rio de Janeiro ontem.

O que aconteceu

Antônio Petraglia fazia caminhadas com frequência e era monitorado por um aplicativo de telefone, que parou de dar sinal na trilha do Morro da Urca, no Parque Bondinho Pão de Açúcar. A esposa dele procurou os bombeiros para pedir ajuda às 20h07 de ontem, algumas horas após o sinal ser perdido.

Cães farejadores, helicópteros e drones com câmeras térmicas são usados nas buscas. Segundo os bombeiros, cinco varreduras terrestres e sobrevoos nas trilhas e nas áreas de mata foram feitos desde a noite de ontem.

Cão farejador ajuda na busca por idoso desaparecido no Rio de Janeiro Imagem: CBMERJ/Reprodução de v ídeo

Busca também é feita pelo Grupamento Marítimo do CBMERJ, que verifica o mar na altura do costão do morro da Urca. As buscas foram feitas de madrugada e seguiram na manhã de hoje.

O idoso é professor aposentado e, por causa do diagnóstico de Alzheimer, carrega em uma corrente uma placa de identificação com seus dados. À TV Globo, a esposa dele, Mariane Petraglia, afirmou que Antônio saiu de casa com um short preto, camiseta cinza e tênis.