Ibovespa fecha em alta após Trump amenizar tom sobre China

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, em linha com o tom positivo que embalou os mercados externos, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumir uma postura mais conciliadora em relação à China no campo comercial.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,88%, a 141.916,45 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 140.681,77 pontos na mínima e 142.302,81 pontos na máxima do dia.

O volume financeiro no pregão desta segunda-feira somava R$13,1 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Igor Sodré)