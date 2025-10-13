Ibovespa começa semana com tom positivo endossado por exterior

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista começava a semana com viés positivo, endossada pelo cenário externo favorável nesta segunda-feira, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aliviar o tom sobre as relações comerciais com a China.

Por volta de 10h40, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,75%, a 141.734,92 pontos. O volume financeiro somava R$1,59 bilhão.

Após novas ameaças tarifárias dos Estados Unidos contra a China na última sexta-feira, que azedaram o humor nos mercados, Trump afirmou no fim de semana que "tudo ficará bem" e que os Estados Unidos não querem "prejudicar" a China.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira que Trump está a caminho de se reunir com o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul e que houve comunicações substanciais entre os dois lados no fim de semana.

"Houve uma desescalada significativa da situação", disse Bessent em uma entrevista à Fox Business Network.

Em Wall Street, que sofreu perda relevantes na sexta-feira, o S&P 500 subia 1,11%.

"Esse alívio no exterior, somado à valorização das principais commodities, deveria apoiar a melhora dos ativos locais", afirmou a equipe da Ágora Investimentos, em relatório enviado a clientes.

O viés positivo no pregão paulista também tem como pano de fundo um começo mais negativo em outubro. Até a última sexta-feira, o Ibovespa acumulava um declínio de 3,8% no mês.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,49%, acompanhando o movimentos dos futuros do minério de ferro na China, em meio a dados mostrando que as importações de minério de ferro pela segunda maior economia do mundo em setembro aumentaram 10,6% em relação ao mês anterior, atingindo recorde para um único mês. No setor de mineração e siderurgia, USIMINAS PNA avançava 2,12%, CSN ON ganhava 3,67% e GERDAU PN subia 1,5%.

- PETROBRAS PN avançava 0,33%, favorecida pela recuperação dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent mostrava elevação de 1,15%, a US$63,45, após registrar mínimas em cinco meses na sessão anterior. PETROBRAS ON mostrava acréscimo de 0,13%.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha alta de 0,73%, em sessão mais positiva para bancos também, com BRADESCO PN valorizando-se 0,24%, BANCO DO BRASIL ON subindo 1,36% e SANTANDER BRASIL UNIT sendo negociada com elevação de 0,32%.

- BRAVA ENERGIA ON avançava 2,37%, em dia de recuperação após sete quedas seguidas. A companhia estimou que a interdição da produção na Bacia Potiguar devido à auditoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) deve ter um impacto de 3.500 barris de óleo equivalente (boe) por dia na média do mês de outubro.

- PETRORECONCAVO ON subia 1,02% após divulgar que concluiu a transação de farm-out com a Mandacaru Energia sobre a venda de 50% de sua participação e transferência da operação em sete concessões no Rio Grande do Norte. A transação, de US$5 milhões, envolve as concessões de Acauã, Baixa do Algodão, Fazenda Curral, Fazenda Malaquias, Pajeú, Rio Mossoró e Três Marias.

- GPA ON cedia 0,51%, tendo como pano de fundo anúncio do varejista na noite de sexta-feira de que o conselho de administração aprovou por unanimidade a eleição do empresário André Coelho Diniz como presidente do colegiado da companhia. A família Coelho Diniz alcançou neste ano uma participação de 24,6% no GPA.