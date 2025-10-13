Topo

Notícias

Ibovespa começa semana com tom positivo endossado por exterior

13/10/2025 10h46

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista começava a semana com viés positivo, endossada pelo cenário externo favorável nesta segunda-feira, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aliviar o tom sobre as relações comerciais com a China.

Por volta de 10h40, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,75%, a 141.734,92 pontos. O volume financeiro somava R$1,59 bilhão.

Após novas ameaças tarifárias dos Estados Unidos contra a China na última sexta-feira, que azedaram o humor nos mercados, Trump afirmou no fim de semana que "tudo ficará bem" e que os Estados Unidos não querem "prejudicar" a China.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira que Trump está a caminho de se reunir com o líder chinês Xi Jinping na Coreia do Sul e que houve comunicações substanciais entre os dois lados no fim de semana.

"Houve uma desescalada significativa da situação", disse Bessent em uma entrevista à Fox Business Network.

Em Wall Street, que sofreu perda relevantes na sexta-feira, o S&P 500 subia 1,11%.

"Esse alívio no exterior, somado à valorização das principais commodities, deveria apoiar a melhora dos ativos locais", afirmou a equipe da Ágora Investimentos, em relatório enviado a clientes.

O viés positivo no pregão paulista também tem como pano de fundo um começo mais negativo em outubro. Até a última sexta-feira, o Ibovespa acumulava um declínio de 3,8% no mês.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,49%, acompanhando o movimentos dos futuros do minério de ferro na China, em meio a dados mostrando que as importações de minério de ferro pela segunda maior economia do mundo em setembro aumentaram 10,6% em relação ao mês anterior, atingindo recorde para um único mês. No setor de mineração e siderurgia, USIMINAS PNA avançava 2,12%, CSN ON ganhava 3,67% e GERDAU PN subia 1,5%.

- PETROBRAS PN avançava 0,33%, favorecida pela recuperação dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent mostrava elevação de 1,15%, a US$63,45, após registrar mínimas em cinco meses na sessão anterior. PETROBRAS ON mostrava acréscimo de 0,13%.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha alta de 0,73%, em sessão mais positiva para bancos também, com BRADESCO PN valorizando-se 0,24%, BANCO DO BRASIL ON subindo 1,36% e SANTANDER BRASIL UNIT sendo negociada com elevação de 0,32%.

- BRAVA ENERGIA ON avançava 2,37%, em dia de recuperação após sete quedas seguidas. A companhia estimou que a interdição da produção na Bacia Potiguar devido à auditoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) deve ter um impacto de 3.500 barris de óleo equivalente (boe) por dia na média do mês de outubro.

- PETRORECONCAVO ON subia 1,02% após divulgar que concluiu a transação de farm-out com a Mandacaru Energia sobre a venda de 50% de sua participação e transferência da operação em sete concessões no Rio Grande do Norte. A transação, de US$5 milhões, envolve as concessões de Acauã, Baixa do Algodão, Fazenda Curral, Fazenda Malaquias, Pajeú, Rio Mossoró e Três Marias.

- GPA ON cedia 0,51%, tendo como pano de fundo anúncio do varejista na noite de sexta-feira de que o conselho de administração aprovou por unanimidade a eleição do empresário André Coelho Diniz como presidente do colegiado da companhia. A família Coelho Diniz alcançou neste ano uma participação de 24,6% no GPA.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Presidente de Madagascar deixou país, diz líder da oposição, citando a equipe da Presidência

OMS alerta para aumento dos níveis de resistência a antibióticos

COP30: Alckmin manda recado à comunidade internacional sobre agenda do clima

Produtores de soja dos EUA na linha de frente da guerra comercial com a China

Na França de Macron, nada muda para que nada mude

Pontos de inflexão climática estão sendo ultrapassados, alertam cientistas antes da COP30

'A fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas ou tarifas', diz Lula

Idoso com Alzheimer desaparece na trilha do morro da Urca

Exportação do agronegócio atinge recorde de US$ 14,95 bilhões em setembro

China diz às Filipinas para pararem com "provocações" após confronto com navios no Mar do Sul da China

Recifes de corais atingem ponto de não retorno, alertam cientistas