Gaza: 'História vai tratar atos de Israel como genocídio', diz historiador

13/10/2025 12h14

A guerra em Gaza já é vista como genocídio afirma João Miragaya, historiador que vive em Israel, no UOL News, do Canal UOL. O conflito, iniciado em 2023 após um ataque terrorista do Hamas, causou uma crise humanitária, com milhares de palestinos mortos e fome agravada pelo bloqueio à ajuda humanitária.

A gente tem, lamentavelmente, diversos indícios de crimes de guerra cometidos por Israel. E a gente também tem declarações que incitam a esses crimes, inclusive ao genocídio. O exército israelense se defende dizendo que todas as ações foram avisadas previamente, que removeu populações para que elas não morressem, e que o Hamas se esconde entre civis, e que esses bombardeios acabam acarretando mortes de civis por culpa do Hamas.
João Miragaya, historiador e colaborador do IBI (Instituto Brasil-Israel)

Israel não permitiu a entrada de ajuda humanitária durante mais de dois meses. Esse foi o marco no qual o discurso apoiando o que acontece em Gaza como genocídio ganhou mais força. Porque no momento em que se sabe que tal ação está matando pessoas de fome, você não pode alegar que isso é somente para prejudicar os terroristas.
João Miragaya

Miragaya avalia que, mesmo sem decisão jurídica internacional, o debate público e acadêmico já reconhece o genocídio, o que influencia perspectivas de reparação e convivência futura.

Independentemente do Tribunal de Haia definir se houve um genocídio ou não, há ações tão deploráveis cometidas pelo atual governo israelense que, no debate público e no senso comum, o genocídio já foi declarado. Os historiadores, agora e no futuro, vão se referir a esse acontecimento como um genocídio e disso Israel não vai conseguir escapar, assumindo ou negando que houve um genocídio.
João Miragaya

