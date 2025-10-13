Gaza: 'História vai tratar atos de Israel como genocídio', diz historiador

A guerra em Gaza já é vista como genocídio afirma João Miragaya, historiador que vive em Israel, no UOL News, do Canal UOL. O conflito, iniciado em 2023 após um ataque terrorista do Hamas, causou uma crise humanitária, com milhares de palestinos mortos e fome agravada pelo bloqueio à ajuda humanitária.

A gente tem, lamentavelmente, diversos indícios de crimes de guerra cometidos por Israel. E a gente também tem declarações que incitam a esses crimes, inclusive ao genocídio. O exército israelense se defende dizendo que todas as ações foram avisadas previamente, que removeu populações para que elas não morressem, e que o Hamas se esconde entre civis, e que esses bombardeios acabam acarretando mortes de civis por culpa do Hamas.

João Miragaya, historiador e colaborador do IBI (Instituto Brasil-Israel)

Israel não permitiu a entrada de ajuda humanitária durante mais de dois meses. Esse foi o marco no qual o discurso apoiando o que acontece em Gaza como genocídio ganhou mais força. Porque no momento em que se sabe que tal ação está matando pessoas de fome, você não pode alegar que isso é somente para prejudicar os terroristas.

João Miragaya

Miragaya avalia que, mesmo sem decisão jurídica internacional, o debate público e acadêmico já reconhece o genocídio, o que influencia perspectivas de reparação e convivência futura.

Independentemente do Tribunal de Haia definir se houve um genocídio ou não, há ações tão deploráveis cometidas pelo atual governo israelense que, no debate público e no senso comum, o genocídio já foi declarado. Os historiadores, agora e no futuro, vão se referir a esse acontecimento como um genocídio e disso Israel não vai conseguir escapar, assumindo ou negando que houve um genocídio.

João Miragaya

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: