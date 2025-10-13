Topo

Outlet: roupas da Hering estão com até 70% de desconto, mas é só hoje

Peças selecionadas da Hering estão com 25% de desconto adicional - Divulgação
13/10/2025 13h04

O outlet da Hering está com uma promoção hoje: alguns itens selecionados estão com desconto extra de 25%. Para isso, basta acessar o site e, antes de finalizar a compra, inserir o cupom "25EXTRA" no carrinho.

Há diversos itens dentro dessa oferta, como shorts, camisetas, blusas e calças —algumas custando menos de R$ 35. Confira a seguir a seleção de peças feita pelo Guia de Compras UOL para você:

