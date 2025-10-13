Outlet: roupas da Hering estão com até 70% de desconto, mas é só hoje

O outlet da Hering está com uma promoção hoje: alguns itens selecionados estão com desconto extra de 25%. Para isso, basta acessar o site e, antes de finalizar a compra, inserir o cupom "25EXTRA" no carrinho.

Há diversos itens dentro dessa oferta, como shorts, camisetas, blusas e calças —algumas custando menos de R$ 35. Confira a seguir a seleção de peças feita pelo Guia de Compras UOL para você:

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.