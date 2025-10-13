Hamas troca últimos reféns israelenses por prisioneiros palestinos; Trump diz que guerra de Gaza acabou

Por Alexander Cornwell, Nidal al-Mughrabi e Andrew Mills

JERUSALÉM/CAIRO/DOHA, 13 Out (Reuters) - O Hamas libertou os últimos reféns israelenses vivos na segunda-feira, sob um acordo de cessar-fogo, um grande passo para o fim de dois anos de guerra em Gaza, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, se dirigiu ao Parlamento de Israel, pedindo que transforme o sucesso militar em paz.

As Forças Armadas israelenses disseram ter recebido todos os reféns confirmados como vivos após sua transferência de Gaza pela Cruz Vermelha, o que provocou aplausos, abraços e choro entre milhares de pessoas que aguardavam na "Praça dos Reféns" em Tel Aviv.

Alguns dos cerca de 2.000 prisioneiros e detentos palestinos libertados por Israel como parte do acordo, antes de uma cúpula no Egito para consolidar o cessar-fogo, começaram a chegar à Faixa de Gaza e à Cisjordânia ocupada por Israel, alguns içados nos ombros de parentes felizes.

TRUMP DISCURSA NO PARLAMENTO ISRAELENSE

"Os céus estão calmos, as armas estão silenciosas, as sirenes estão paradas e o Sol nasce em uma Terra Santa que finalmente está em paz", disse Trump ao Knesset, o Parlamento de Israel, afirmando que um "longo pesadelo" para israelenses e palestinos havia terminado.

"Agora é hora de traduzir essas vitórias contra os terroristas no campo de batalha no prêmio final de paz e prosperidade para todo o Oriente Médio", declarou ele antes de sua viagem ao Egito para a cúpula.

No entanto, obstáculos permanecem até mesmo para a resolução da conflagração de Gaza, quanto mais para o conflito israelense-palestino mais amplo, que já dura gerações, ou para outras divisões de longa data que assolam o Oriente Médio.

CÚPULA PARA TRATAR DO FUTURO DE GAZA

A libertação de reféns e detentos palestinos era fundamental para a primeira fase do acordo de Gaza, concluído na semana passada no resort à beira-mar egípcio de Sharm el-Sheikh, onde é realizada a cúpula de segunda-feira.

Mais de 20 líderes mundiais avaliarão como realizar as próximas etapas do projeto de 20 pontos de Trump para o fim da guerra.

O acordo foi fechado dois anos após o ataque do Hamas na fronteira, em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas e fez 251 reféns, o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto.

Desde então, ataques aéreos, bombardeios e ofensivas terrestres israelenses mataram mais de 67.000 palestinos, segundo as autoridades de saúde do enclave, e devastaram grande parte do território.

Um monitor global da fome disse que a Cidade de Gaza e as áreas vizinhas estão sofrendo com a fome que aflige mais de meio milhão de palestinos, e a maioria dos 2,2 milhões de habitantes de Gaza está desabrigada.

De acordo com o plano de Trump, os suprimentos de ajuda devem fluir com mais facilidade para o enclave. O chefe de ajuda da ONU, Tom Fletcher, enfatizou a necessidade de "levar abrigo e combustível para as pessoas que precisam desesperadamente e aumentar maciçamente a quantidade de alimentos, remédios e outros suprimentos".

A guerra também reformulou o Oriente Médio por meio de conflitos israelenses com o Irã, o Hezbollah apoiado por Teerã no Líbano e os Houthis do Iêmen.

ALEGRIA E ALÍVIO EM AMBOS OS LADOS

Radiantes de alívio e alegria, dois reféns acenaram para multidões que aplaudiam a partir de vans a caminho de um hospital israelense, um deles hasteando uma grande bandeira israelense e formando um coração com as mãos.

Imagens de vídeo capturaram cenas emocionantes de famílias recebendo mensagens telefônicas de seus entes queridos enquanto eram libertados, seus rostos se iluminando com esperança após meses de angústia.

"Estou muito animado. Estou cheio de felicidade. É difícil imaginar como estou me sentindo neste momento. Não dormi a noite toda", disse Viki Cohen, mãe do refém Nimrod Cohen, enquanto viajava para Reim, um campo militar israelense para onde os reféns estavam sendo transferidos.

A maioria dos palestinos libertados foi detida durante a guerra, mas o grupo incluía 250 prisioneiros condenados por envolvimento em ataques mortais ou mantidos sob suspeita de crimes de segurança.

Os palestinos correram para abraçar os prisioneiros libertados por Israel. Milhares de pessoas se reuniram dentro e ao redor do Hospital Nasser em Khan Younis, no sul de Gaza, alguns agitando bandeiras palestinas, outros segurando fotos de seus parentes.

Segurando as lágrimas, uma mulher que pediu para ser identificada como Um Ahmed disse que tinha "sentimentos mistos" sobre o dia.

"Estou feliz por nossos filhos que estão sendo libertados, mas ainda estamos sofrendo por todos aqueles que foram mortos pela ocupação e por toda a destruição que aconteceu em nossa Gaza", afirmou ela à Reuters por mensagem de voz.