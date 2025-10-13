Topo

Notícias

Hamas liberta os últimos 20 reféns israelenses vivos

13/10/2025 05h17

O movimento islamista palestino Hamas libertou os últimos 20 reféns israelenses vivos, informou nesta segunda-feira (13) a imprensa de Israel, que citou um funcionário de alto escalão do governo do país. 

As autoridades israelenses haviam anunciado antes das 10h00 (4h00 de Brasília) o retorno de um primeiro grupo de sete reféns vivos. Segundo a televisão israelense, os 13 reféns restantes já foram entregues à Cruz Vermelha e em breve estarão com o Exército. 

Os 20 libertados nesta segunda-feira foram sequestrados pelos integrantes do grupo islamista no ataque surpresa de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

str-dc/avl/dbh/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Comércio da China supera expectativas em setembro apesar das tarifas de Trump

Hamas liberta os últimos 20 reféns israelenses vivos

Trump considera ameaçar Putin com fornecimento de mísseis Tomahawk a Kiev

Acidente de ônibus deixa 40 mortos na África do Sul

Hamas entregou segundo grupo de 13 reféns israelenses vivos à Cruz Vermelha (televisão israelense)

Hamas liberta os 20 últimos reféns israelenses vivos

Lula visita papa Leão 14 pela primeira vez

Reféns em Gaza começam a ser liberados pelo Hamas para troca por palestinos

Trégua em Gaza: cresce a esperança, persistem os desafios

França bate Noruega (2-1) e vai enfrentar Marrocos na semifinal do Mundial Sub-20

Círio de Nazaré, no ano da COP30, reúne 2,5 milhões em Belém